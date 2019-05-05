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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
05.05.2019 - 09:12, Son Güncelleme:

Survivor’da dün (4 Mayıs) dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

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Survivor’da dün (4 Mayıs) dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor Türkiye Yunanistan’ın 4 Mayıs tarihli 61. bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununda siyah ve beyaz takım dokunulmazlık mücadelesinde büyük bir çaba gösterdi. Peki, Survivor’ın 61. bölümünde dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte son bölümde yaşananlar

Survivor Türkiye Yunanistan dokunulmazlık ve ödül oyunlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Dokunulmazlık oyunu her iki takım için de çok önemliydi. Dokunulmazlık oyununda siyah ve beyaz takım kıyasıya birbirleriyle mücadele ettiler. İlk dokunulmazlık oyununu kazanan takım büyük avantaj elde etti. Survivor’da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Survivor 2019 61. bölüm dokunulmazlık oyununu 10'a 7 beyaz takım kazandı.

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