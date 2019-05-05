Survivor’da dün (4 Mayıs) dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Survivor Türkiye Yunanistan’ın 4 Mayıs tarihli 61. bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununda siyah ve beyaz takım dokunulmazlık mücadelesinde büyük bir çaba gösterdi. Peki, Survivor’ın 61. bölümünde dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte son bölümde yaşananlar
Survivor Türkiye Yunanistan dokunulmazlık ve ödül oyunlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Dokunulmazlık oyunu her iki takım için de çok önemliydi. Dokunulmazlık oyununda siyah ve beyaz takım kıyasıya birbirleriyle mücadele ettiler. İlk dokunulmazlık oyununu kazanan takım büyük avantaj elde etti. Survivor’da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Survivor 2019 61. bölüm dokunulmazlık oyununu 10'a 7 beyaz takım kazandı.
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