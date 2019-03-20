Survivor'da dostluk oyununu kimler kazandı? İşte, Survivor'un 30. bölümünde yaşananlar
Survivor 2019'un 30. bölümünde oynanan dostluk oyununda yarışmacılar birbirleriyle eşleşerek mücadele ettiler. Dostluk oyununu kazanan 4 yarışmacı, ödüle gitmek için rakip takımdan birer yarışmacı seçti. Peki, Survivor'da dostluk oyununu kimler kazandı?
Türkiye - Yunanistan konseptiyle ekranlara gelen Survivor 2019'un bu akşam yayınlanan 30. bölümünde dostluk oyunu heyecanı vardı. Kadınlar ve erkeklerden ödülü kazanan 4 yarışmacı, yanlarında birer tane daha yarışmacıyla ödülü paylaştı. Dostluk oyunu sonunda yarışmacılar sosisli sandviçi afiyetle yedi. İşte, Survivor dostluk oyununu hakkında detaylar...
Survivor'da bugün dostluk oyunu oynandı. Dostluk oyununda birbirinden keyifli anlar yaşandı. Erkeklerde dostluk oyununu kazanan Vasilikos ve Bora oldu. Kadınlarda ise Elpıda ve Büşra dostluk oyununu kazandı.
Elpida Melisa'yı ödüle götürürken Büşra, Ria'yı ödüle götürdü. Bora karşı takımdan Nikos'u ödüle götürürken, Vasilikos Yusuf'u götürdü.
Dostluk oyununu kazanan yarışmacılar kazandıkları ödülle büyük moral buldular.
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