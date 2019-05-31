Survivor’da Dominik'te son arabayı kazanan isim belli oldu
Türkiye Yunanistan formatıyla yayınlanan Survivor’ın 30 Mayıs tarihli bölümünde araba ödülü heyecanı yaşandı. Takımlar, Survivor’ın son araba ödülü için karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadele sonunda yarışmacılardan biri arabanın sahibi oldu. Peki, Survivor’da son araba ödülünü kim kazandı?
Survivor Türkiye Yunanistan’ın 31 Mayıs tarihli 83. bölümünde oynanan araba oyununda kazanan beyaz takım oldu. Beyaz takımda oynanan siyah mı beyaz mı oyununda dördüncü kez finala çıkan Nikos, araba için Seda ile final oynadı. Araba ödülünü kazanan isim Yunan ekibinden Nikos oldu. Nikos, daha önce dört kez finale çıkıp son araba ödülünü kazandığı için çok mutlu oldu.
Türk takımında Hikmet iki kez, Sabriye, Sude, Atakan bir kez araba ödülünü kazanmıştı. Yunanlardan ise; Tony, Kyriakos, Afroditi kazanan isimlerin arasında yer almıştı.
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