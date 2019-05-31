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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.05.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Survivor’da Dominik'te son arabayı kazanan isim belli oldu

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Survivor’da Dominik'te son arabayı kazanan isim belli oldu

Türkiye Yunanistan formatıyla yayınlanan Survivor’ın 30 Mayıs tarihli bölümünde araba ödülü heyecanı yaşandı. Takımlar, Survivor’ın son araba ödülü için karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadele sonunda yarışmacılardan biri arabanın sahibi oldu. Peki, Survivor’da son araba ödülünü kim kazandı?

Survivor Türkiye Yunanistan’ın 31 Mayıs tarihli 83. bölümünde oynanan araba oyununda kazanan beyaz takım oldu. Beyaz takımda oynanan siyah mı beyaz mı oyununda dördüncü kez finala çıkan Nikos, araba için Seda ile final oynadı. Araba ödülünü kazanan isim Yunan ekibinden Nikos oldu. Nikos, daha önce dört kez finale çıkıp son araba ödülünü kazandığı için çok mutlu oldu.

Türk takımında Hikmet iki kez, Sabriye, Sude, Atakan bir kez araba ödülünü kazanmıştı. Yunanlardan ise; Tony, Kyriakos, Afroditi kazanan isimlerin arasında yer almıştı.

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