Survivor'da dokunulmazlık ve ödül oyununu hangi takımlar kazandı?
Türkiye-Yunanistan konseptiyle ekranlara gelen Survivor, 2019 sezonundaki dokuzuncu bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Dokunulmazlık ve ödül oyunu heyecanın olduğu bölümde, Türk ve Yunan takımları hem ödül oyununu hem de dokunulmazlığı kazanmak adına kıyasıya mücadele etti. Zorlu bir parkurda gerçekleşen haftanın birinci dokunulmazlık oyunu sonrası kazanan takım gecenin sonunda belli oldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
On üçüncü sezonuyla ekran önüne gelen Survivor'un dokuzuncu bölümünde heyecan ve gerilimin dozu oldukça yüksekti. Geçtiğimiz hafta Türk takımından bir ismin adaya veda ettiği Survivor Türkiye-Yunanistan'da ilk olarak takımlar ödül oyununda erzak ödülünü alabilmek için karşı karşıya geldiler. İşte, kıyasıya mücadelenin olduğu ödül ve dokunulmazlık oyunlarının kazananları...
ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor Türkiye-Yunanistan dokuzuncu bölümde takımlar ödül oyununda erzak ödülünü alabilmek için kıyasıya mücadele etti. Her iki takımdan bir kadın ve bir erkek yarışmacı mücadele vererek takımına ödülü kazandırmak için ter döktü.
Mücadele dozunun yüksek olduğu oyunda Panagiotis, parkurda başını vurarak sakatlık yaşadı. Ödül oyununu 5-3'lük skorla Yunan takımı kazandı.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yarışma programı Survivor'da bu akşam Türk ve Yunan takımları haftanın birinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Oldukça zorlu bir parkurda kıyasıya mücadeleye sahne olan oyununun sonunda kazanan 10-4 skorla Türk takımı oldu.
GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?
Geçen hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Türk takımı 3 eleme adayı çıkarmıştı. Elenme adaylarından olan Atakan, Okay ve Kader arasından bir isim SMS oylamasında en az oyu alarak adaya veda etti.
Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan mücadelesine veda eden isim en az oyu alan Kader Karakaya olmuştu.
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