Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar

Survivor 2019’un 10 Mart tarihli bölümünde önce iletişim ardından dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Dokunulmazlık oyunu öncesinde Okay ve Bora arasında grup tartışması çıktı. Peki, Survivor’da iletişim oyununu kim kazandı, dokunulmazlık oyununda neler yaşandı? İşte, Survivor son bölümde yaşananların özeti.

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?



Rekabet dozunun her geçen gün yükseldiği Survivor’ın yayınlanan son bölümünde takımlar dokunulmazlık mücadelesi verdi. Geçtiğimiz hafta kendi aralarından bir ismi göndermek zorunda kalan Türk takımı, bu kez bir hayli iddialı başladı. Hız ve denge isteyen oyun başa baş geçse de son anda atak yapan Türk takımı, 4 puan farkla kazandı. 6-10'luk skor sonucunda konseye giden taraf Yunanistan takımı oldu.



İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?



Survivor’ın bu haftaki ikinci bölümünde yarışmacılar yine çok hassas oldukları bir ödül için karşı karşıya geldi. Kazanan kişiler, WhatsApp yoluyla aileleriyle konuşma fırsatı yakaladı ayrıca 13 Mart’ta Simge Sağın’ı canlı izleme hakkı elde etti. Kazanan kişiler yanında iki kişiyi götürdü. İletişim ödülü erkeklerle başladı. Yarışmacılar bir mekanizmanın üzerinde kafalarındaki sembollerle dengede durmaya çalıştı, en fazla dayanan isim ailesiyle haberleşme imkanı yakaladı. İlk veda eden isim Hakan oldu. Son ikiye Okay ve Hikmet kaldı. Kadınlarda iletişim oyununa ilk veda eden isim ise Sabriye oldu. Kadınlarda son ikiye Seda ve Sude kaldı. İletişim ödülünün bu haftaki kazananı Okay ve Sude oldu. Okay, Sabriye ve Bora’nın ismini verdi ancak Bora teklifi reddetti. Yeniden bir seçim yapan Okay, Atakan’ın ismini verdi. Sude ise Melisa ve Seda’yı seçti.



İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNUN SKORU



Adada 21.bölümde oynanan dokunulmazlık oyununu Türk takımı kazandı. Oldukça zorlu bir parkurda kıyasıya mücadeleye sahne olan oyununun sonunda kazanan Türk takımı, Yunan takımı karşısında 10-5 skorla galip ayrıldı.