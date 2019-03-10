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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.03.2019 - 23:30, Son Güncelleme:

Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar

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Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar

Survivor Türkiye- Yunanistan 22. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dokunulmazlık öncesi kendi aralarında iletişim oyunu oynayan Türk takımında gruplaşmalar iyice ayyuka çıktı. Türk takımı, aralarındaki gerginliğe rağmen dokunulmazlık mücadelesinde oldukça hırslıydı. Peki, Survivor’da 2.dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte, Survivor son bölümünde yaşananlar

Survivor 2019’un 10 Mart tarihli bölümünde önce iletişim ardından dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Dokunulmazlık oyunu öncesinde Okay ve Bora arasında grup tartışması çıktı. Peki, Survivor’da iletişim oyununu kim kazandı, dokunulmazlık oyununda neler yaşandı? İşte, Survivor son bölümde yaşananların özeti.

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Rekabet dozunun her geçen gün yükseldiği Survivor’ın yayınlanan son bölümünde takımlar dokunulmazlık mücadelesi verdi. Geçtiğimiz hafta kendi aralarından bir ismi göndermek zorunda kalan Türk takımı, bu kez bir hayli iddialı başladı. Hız ve denge isteyen oyun başa baş geçse de son anda atak yapan Türk takımı, 4 puan farkla kazandı. 6-10'luk skor sonucunda konseye giden taraf Yunanistan takımı oldu.

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’ın bu haftaki ikinci bölümünde yarışmacılar yine çok hassas oldukları bir ödül için karşı karşıya geldi. Kazanan kişiler, WhatsApp yoluyla aileleriyle konuşma fırsatı yakaladı ayrıca 13 Mart’ta Simge Sağın’ı canlı izleme hakkı elde etti. Kazanan kişiler yanında iki kişiyi götürdü. İletişim ödülü erkeklerle başladı. Yarışmacılar bir mekanizmanın üzerinde kafalarındaki sembollerle dengede durmaya çalıştı, en fazla dayanan isim ailesiyle haberleşme imkanı yakaladı. İlk veda eden isim Hakan oldu. Son ikiye Okay ve Hikmet kaldı. Kadınlarda iletişim oyununa ilk veda eden isim ise Sabriye oldu. Kadınlarda son ikiye Seda ve Sude kaldı. İletişim ödülünün bu haftaki kazananı Okay ve Sude oldu. Okay, Sabriye ve Bora’nın ismini verdi ancak Bora teklifi reddetti. Yeniden bir seçim yapan Okay, Atakan’ın ismini verdi. Sude ise Melisa ve Seda’yı seçti.

İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNUN SKORU

Adada 21.bölümde oynanan dokunulmazlık oyununu Türk takımı kazandı. Oldukça zorlu bir parkurda kıyasıya mücadeleye sahne olan oyununun sonunda kazanan Türk takımı, Yunan takımı karşısında 10-5 skorla galip ayrıldı.

 

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