Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | İşte 67. bölümde yaşananlar
TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Survivor 2019'un 11 Mayıs tarihli 67. bölümünde dokunulmazlık ve iletişim oyunu heyecanı yaşandı. Finale doğru rekabetin arttığı yarışmada, iletişim oyununun kazanan isimleri, anneleri ile iletişim kurma şansı yakaladı. Peki, Survivor'un bu haftaki bölümünde dokunulmazlık ve iletişim oyununu kimler kazandı? İşte, Survivor'un 67. bölümünde yaşananlar...
Türkiye-Yunanistan konsepti ile ekranlara gelen Survivor 2019'da finale doğru rakbet giderek kızışmaya başladı. Survivor'un 67. bölümünde yarışmacılar iletişim oyununda Anneler Günü öncesi anneleri ile konuşma şansı elde etti. Öte yandan Survivor'ın 67. bölümünde haftanın birinci dokunulmazlık oyununda yarışmacılar yine parkurda mücadele verdi. Peki, bu hafta dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, Survivor'da iletişim ve dokunulmazlık ödülünü kazanan isimler...
EN DUYGUSAL İLETİŞİM OYUNU OYNANDI
Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 11 Mayıs tarihli 67. bölümünde iletişim oyunu oynandı. Adada iletişim oyunu için yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. 67. bölümde iletişim oyununda erkeklerde Bora, kadınlarda ise Büşra oldu. Bora iletişim ödülüne Seda ve Emre'yi, Büşra ise Sude ve Hikmet'i götürdü. Anneler Günü öncesi anneleriyle konuşma fırsatı yakalayan yarışmacılar duygusal anlar yaşadı.
BU HAFTA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor 2019'un 67. bölümünde dokunulmazlık ödülü için yarışmacılar parkurda ter döktü. Dokunulmazlık oyunu sırasında Atakan ve Yusuf arasında tartışma yaşandı. daha sonra tansiyon normele döndü. Survivor'da haftanın birinci dokunulmazlık oyununu kazanan isim ilerleyen saatlerde belli olacak.
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