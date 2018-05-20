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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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20.05.2018 - 00:19, Son Güncelleme:

Survivor dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayları belirlendi! Sema'dan şok söylemler

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Survivor dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayları belirlendi! Sema'dan şok söylemler

Survivor son bölümünde dokunulmazlık oyunu ile izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Eleme adaylarının belirlendiği 19 Mayıs akşamı, ünlüler ve gönüllüler takımı arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kazanarak adalarından bir kişinin daha gitmesine göz yummak istemeyen yarışmacılar, gün sonunda ada konseyinde iki arkadaşlarının ismini potaya yazdı. İşte, Survivor eleme adayları ve yeni bölümden Sema'nın garip söylemleri hakkında bazı bilgiler

Survivor dokunulmazlık oyunu 19 Mayıs akşamı heyecan dolu anlara şahit etti. Ünlüler veya gönüllüler takımlarından bir kişinin adaya veda edeceğinin ilanı olan Survivor dokunulmazlık oyunu, dün akşam iki ismin belirlenmesiyle sonuçlandı. Peki, eleme adayları kimler? İşte, yeni bölümde Sema'nın aldığı uyarı ve Survivor'da yaşanan gelişmeler hakkında bazı bilgiler

YENİ BÖLÜMDE SEMA'DAN ANLAMSIZ HAREKETLER

Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Sema'nın anlamsız hareketleri dikkat çekti. Elinde çatlak bulunan Sema, oturdukları banklara elini sertçe vurunca doktor Metin Kuş araya girdi. Metin Kuş'un pişman mısın sorusuna hayır yanıtını veren Sema, Acun Ilıcalı'nın 'Bir insan çatlak olan ve iyileşmekte çok zorlandığı elini niye kalkıp bu şiddette vurur da ve belki bir daha kırar. Bundan sonra bir daha böyle bir şey yaşar mıyız sence?' söylemlerine 'Bilemeyiz' cevabını verdi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı son ana kadar mücadele verdiler. Gergin haftada iki takım yarışmacıları da dokunulmazlık simgesini alabilmek adına konuştular. Ünlüler takımı bu akşam adeta zorlu parkurda rüzgar gibi esti ve oyunu 10-3 kazanarak farklı bir skorla dokunulmazlık oyununun kazanan tarafı oldular.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı bu akşam takımlarından 2 kişinin adını eleme potasına koydular. Takım kararıyla eleme potasına giren ilk isim Yağmur oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Hilmicem ise Birsen'in ismini verdi. Böylelikle haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında eleme potasına giren isimler Yağmur ve Birsen oldu.

 

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