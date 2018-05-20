Survivor dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayları belirlendi! Sema'dan şok söylemler
Survivor son bölümünde dokunulmazlık oyunu ile izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Eleme adaylarının belirlendiği 19 Mayıs akşamı, ünlüler ve gönüllüler takımı arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kazanarak adalarından bir kişinin daha gitmesine göz yummak istemeyen yarışmacılar, gün sonunda ada konseyinde iki arkadaşlarının ismini potaya yazdı. İşte, Survivor eleme adayları ve yeni bölümden Sema'nın garip söylemleri hakkında bazı bilgiler
Survivor dokunulmazlık oyunu 19 Mayıs akşamı heyecan dolu anlara şahit etti. Ünlüler veya gönüllüler takımlarından bir kişinin adaya veda edeceğinin ilanı olan Survivor dokunulmazlık oyunu, dün akşam iki ismin belirlenmesiyle sonuçlandı. Peki, eleme adayları kimler? İşte, yeni bölümde Sema'nın aldığı uyarı ve Survivor'da yaşanan gelişmeler hakkında bazı bilgiler
YENİ BÖLÜMDE SEMA'DAN ANLAMSIZ HAREKETLER
Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Sema'nın anlamsız hareketleri dikkat çekti. Elinde çatlak bulunan Sema, oturdukları banklara elini sertçe vurunca doktor Metin Kuş araya girdi. Metin Kuş'un pişman mısın sorusuna hayır yanıtını veren Sema, Acun Ilıcalı'nın 'Bir insan çatlak olan ve iyileşmekte çok zorlandığı elini niye kalkıp bu şiddette vurur da ve belki bir daha kırar. Bundan sonra bir daha böyle bir şey yaşar mıyız sence?' söylemlerine 'Bilemeyiz' cevabını verdi.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da bu akşam oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı son ana kadar mücadele verdiler. Gergin haftada iki takım yarışmacıları da dokunulmazlık simgesini alabilmek adına konuştular. Ünlüler takımı bu akşam adeta zorlu parkurda rüzgar gibi esti ve oyunu 10-3 kazanarak farklı bir skorla dokunulmazlık oyununun kazanan tarafı oldular.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı bu akşam takımlarından 2 kişinin adını eleme potasına koydular. Takım kararıyla eleme potasına giren ilk isim Yağmur oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Hilmicem ise Birsen'in ismini verdi. Böylelikle haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında eleme potasına giren isimler Yağmur ve Birsen oldu.
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