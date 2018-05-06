Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?
Survivor'da bu akşam gerçekleşen dokunulmazlık oyununda hırs ve mücadele adeta üst düzeydeydi. İki takım yarışmacıları da takımlarını korumak adına savaştılar. İlk dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı, ikinci oyunu kazanabilmek adına yarıştı. Mücadele oyun sonuna kadar sürmeye devam etti. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?
Ekranların soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam ünlüler ve gönüllüler takımı müthiş bir mücadele verdiler. İki takım yarışmacıları da dokunulmazlık oyununu kazanıp rahat bir nefes almak istiyordu. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da bu akşam oynanan ikinci dokunulmazlık oyununda oldukça heyecan seviyesi yüksek bir mücadele yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı dokunulmazlığı kazanıp rahat bir nefes almak için mücadele verdiler. İlk dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı, ikinci dokunulmazlığı kazanarak rekabeti arttırmak istiyordu. Oyun esnasında 5-2 öne geçen ünlülere cevap gecikmedi ve gönüllüler takımı adeta rüzgar gibi eserek oyunu kazanmasını bildi. Böylelikle ünlüler takımında bir kişinin adaya veda edeceği kesinleşti.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı oylamalarını gerçekleştirdi. Ünlüler takımının yaptığı oylamada, Elif 4 oyla ilk gitme adayı oldu.
İkinci eleme adayını ise bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Mustafa Kemal belirledi. Mustafa Kemal üzgün olduğunu belirterek Merve'nin adını verdi ve Merve böylece ikinci eleme adayı oldu.
Survivor'ın bu akşam oynanan ikinci dokunulmazlık oyununda ise ünlüler takımı oldukça ağır bir yara aldı ve ikinci kez dokunulmazlığı kaybettiler. Dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımından birinin gideceği kesinleşti. Gerçekleşecek olan ada konseyiyle beraber üçüncü gitme adayı belli olacak.
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