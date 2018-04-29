Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?
Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının kalitesi ve hırsı her geçen gün artmaya devam ediyor. Ekranların soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam ünlüler ve gönüllüler takımı soluksuz bir mücadeleye imza attılar. Oyun bir ünlüler ve bir gönüllüler doğru yöneldi. Finalde ise heyecanlı anlar yaşandı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?
Ekranların herkes tarafından takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam ünlüler ve gönüllüler takımı adalarından bir kişinin veda etmemesi adına mücadele ettiler. Oynanan ikinci dokunulmazlık oyununda yer yer gerginlikler yaşandı. Gerçekleşen ada konseyiyle birlikte eleme adayları belirlendi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyunlarında hırs ve mücadele artmaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı bu hafta 2 dokunulmazlık oyunu oynadılar. Oynanan dokunulmazlık oyunlarında oldukça gergin dakikalar yer aldı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda ise ünlüler takımı galibiyete oldukça yaklaşmıştı. Fakat gönüllüler takımında Murat bu akşam fırtına gibi esti. 9-6'ya gelen dokunulmazlık oyunu Murat'ın performansı sayesinde 10-6 oldu ve gönüllüler takımı ikinci dokunulmazlık oyununu kazandı.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU
Gönüllüler takımı tarafından yapılan oylama sonucu eşit sayıda oy alan Murat ve Yağmur ilk eleme adayları oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı Hilmi Cem ise 3. eleme adayı olarak Birsen Bekgöz’ü seçti.
Oynanan ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı gerçekleşen ikinci ada konseyiyle birlikte takım kararıyla Elif'in adını verdi. Elif böylelikle ünlüler takımından çıkan 4. eleme adayı oldu.
ACUN ILICALI'DAN TURABİ'YE TEPKİ
Cumartesi akşamı yayınlanan bölüme Turabi gerilimi damga vurdu. Kendi alanlarında parkurdaki mücadeleyi izleyen gönüllüler takımının arkasına gelen Turabi, Anıl'a omuz attığı omuzun ardından tartışmanın başlamasına neden oldu. Tartışmada, Anıl'ı savunan Hakan, Turabi'nin küfürlerine maruz kaldı. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Turabi'yi en başta uyardığını ancak Turabi'nin kendi kurallarını koymayı tercih ettiğini ifade ederek konuyla ilgili akşam bir karar verileceğini ifade etti.
Survivor 2018'in dün akşam yayınlanan bölümünde Turabi'ye verilen ceza damga vurdu. Survivor'un yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, yapım ekibinin aldığı karar doğrultusunda Turabi Çamkıran'ın agresif tavırları nedeniyle 5 maç oynamama cezası aldığını açıkladı. Karar sonrası söz hakkı verilen Turabi ise söz hakkını kullanmayarak sessiz kalmayı tercih etti.
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