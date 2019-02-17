Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

Ekranların sevilen ve heyecan dolu yarışma programı Survivor'da bu hafta iki takım yarışmacıları da kıyasıya mücadele verdi. En önemli oyun olan dokunulmazlık için mücadele veren yarışmacılar, sıcak havanın altında parkurlarda ter dökmeye devam ettiler. Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışma programı Survivor'da dün akşam Türk ve Yunan takımları haftanın birinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Oldukça zorlu bir parkurda kıyasıya mücadeleye sahne olan oyununun sonunda kazanan 10-4 skorla Türk takımı oldu.

İkinci dokunulmazlık oyununda ise Türkiye yine fırtına gibi esti ve bu hafta takımını koruma altına aldı. Yunanistan ise iki oyunu kaybederek eleme adayları çıkarmak zorunda kaldı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Yunanistan takımından ilk eleme adayı takım kararıyla İoulieta oldu. İkinci eleme adayı ise bireysel dokunulmazlığı kazanan ismin belirlediği Spyros oldu. Üçüncü eleme adayını ise bayanlarda bireysel dokunulmazlığı kazanan Ria belirledi. Üçüncü eleme adayı Vasilis oldu.

GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?

Geçen hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Türk takımı 3 eleme adayı çıkarmıştı. Elenme adaylarından olan Atakan, Okay ve Kader arasından bir isim SMS oylamasında en az oyu alarak adaya veda etti.

Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan mücadelesine veda eden isim en az oyu alan Kader Karakaya olmuştu.

İKİ TAKIMA DA BAYAN YARIŞMACI

Survivor'da sürpriz açıklamalar yapan Acun Ilıcalı bu hafta iki yeni yarışmacı katılacağını belirtti. Hem Yunanistan hem de Türkiye takımına katılacak olan iki kadın yarışmacıdan, Yunan takımına katılacak olan isim belli oldu. Survivor'da Yunan takımına katılacak olan isim Katerina Dalaka olacak. Türk yarışmacının kim olacağı henüz belli olmadı.