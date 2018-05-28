Survivor'da dün akşam eleme adayı olarak kimin adı yazıldı? İkinci Adem Turabi kavgası!

Heyecanın hız kesmeden devam ettiği Survivor 2018'de dün akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı vardı. Dün yapılan haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazanmıştı. Bugün oynanan zorlu oyunun ardından ise ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı belli oldu. Peki, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Ada konseyinde eleme adayları kimler oldu?

Finale oldukça kısa bir zaman kalan Survivor’da dokunulmazlık oyunu dün akşam yine kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Survivor'da dün akşam oynanan ikinci dokunulmazlık oyununda kazanan takım, oldukça zorlu ve yorucu bir parkurda yarışan yarışmacılarının nefes kesen mücadelesinin ardından belli oldu.

Dün akşam yaşananların ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi stresli yarışmanın ardından yeni bölüm fragmanında da Adem ve Turabi'nin yine sert bir şekilde kavga ettikleri gözüküyor. Peki Survivor'ın bu akşamki bölümünde neler yaşanacak?

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2018 dün akşam 82. bölümüyle ekranlara geldi. 27 Mayıs akşamı, ünlüler ve gönüllüler takımından oyuncular ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmak için tüm güçleriyle adeta savaştı. Oldukça gerilimli ve sert dakikaların yaşandığı ikinci dokunulmazlık oyununun galibi 10-9'luk sonuçla Gönüllüler takımı oldu. Bu sonucun ardından Ünlüler takımı önce bireysel dokunulmazlık oyunu ile kendi içinde yarıştı ve ardından eleme adaylarını belirlemek için ada konseyi yaptı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci dokunulmazlığını kaybeden Ünlüler takımı, bu kez kendi arasında bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Kıran kırana geçen zorlu mücadele sonrası kazanan isim Adem Kılıççı oldu. Bu sonucun ardından Adem ada konseyinde istediği bir kişiyi eleme potasına çıkarma hakkı kazandı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Ada konseyinde yapılan oylama sonucu Mustafa en çok oyu olarak takım arkadaşları tarafından eleme potasına gönderildi. İkinci eleme adayı ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Adem tarafından belirlendi. Adem ikinci eleme adayı olarak Turabi'nin ismini söyledi.

Böylelikle pazartesi akşamı Yağmur Banda, Hakan Hatipoğlu, Mustafa Kemal Kurt ve Turabi Çamkıran'dan biri, yapılan halk oylaması sonucu adaya veda edecek.

DÜN AKŞAM BAŞKA NELER YAŞANDI?

Gecenin en dikkat çeken gelişmesi dünyaca ünlü şarkıcı Inna’nın, Survivor’da Türkçe şarkı söylemesi oldu. Romanyalı dünya yıldızı, Ajda Pekkan’ın sevilen şarkısı Yaz yaz yaz’ı Türkçe olarak seslendirdi. Inna ayrıca Gönüllüler takımı ile birlikte yemek yedi ve sevilen şarkılarını söyledi.

Dokunulmazlık oyununda mücadele eden Murat Ceylan boynunu parkura vurunca Dr. Metin Kuş başarılı yarışmaya müdahale etti. Hakan Hatipoğlu dokunulmazlık oyununda sakatlık geçiren Murat Ceylan'ın parkura çıkmasını isteyince ikili arasında sinirler gerildi.

Öte yandan Dokunulmazlık oyununda Adem, sayıyı rakibine kaptırınca takım arkadaşlarına sitem etti. Turabi, Adem'e cevap verince ortalık karıştı ve devreye Acun Ilıcalı girdi. Ilıcalı, Turabi'yle yaşadığı gerginlik sonrası sinirleri gerilen Adem'in yanına giderek uyarılarda bulundu.

81. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Survivor'un 26 Mayıs akşamı ekranlara gelen 81. bölümünde, haftanın birinci dokunulmazlık oyunu yapıldı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler Takımı kazandı ve Gönüllüler Takımından iki kişi eleme adayı olarak belirlendi. Takım kararıyla en fazla ismi çıkan isim Yağmur oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Damla ise Hakan'ın adını verdi. Böylelikle haftanın ilk eleme adayları Yağmur ve Hakan oldu.