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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.04.2018 - 23:36, Son Güncelleme:

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları belli oldu

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Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları belli oldu

Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının zorlukları ve hırsı her geçen gün artmaya devam ediyor. Ekranların soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam ünlüler ve gönüllüler takımı arasında nefes kesen bir dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımından 2 kişi potaya girerek eleme adayı olmuştu. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Ekranların herkes tarafından büyük bir heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu yer aldı. Her geçen gün artan oyun kalitesi ve zorlu parkurlarda yarışan yarışmacılar bu akşam takım arkadaşlarını korumak için sahaya çıktılar. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Finale oldukça kısa bir zaman kalan Survivor’da dokunulmazlık oyunu bu akşam yine kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Oldukça önemli mücadelelere sahne olan haftanın birinci dokunulmazlık oyununun galibi daha önceki haftalarda sadece bir kez kazanan gönüllüler takımı olmuştu. Survivor'da bu akşam oynanan ikinci dokunulmazlık oyununda ise oldukça zorlu ve yorucu bir parkur yarışmacıların karşısına çıktı. Nefes kesen mücadele 9-9 oldu ve oyun bayrak yarışına kaldı. Bayrak yarışında mükemmel bir performans ortaya koyan Anıl ve Damla gönüllüler takımını bu haftalık rahatlattı ve ikinci dokunulmazlık oyununun sahibi oldular. Böylelikle Survivor'dan bu hafta elenecek olan yarışmacının kesin olarak ünlüler takımından çıkacağı belli oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU

Ünlüler takımı tarafından cumartesi akşamı yapılan oylama sonucunda arkadaşları tarafından adı en çok yazılan isim olan Sahra Işık birinci eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanarak bir hafta daha Survivor adasında kalmayı garantileyen Elif Şadoğlu da ikinci eleme adayını belirledi. Elif Şadoğlu’nun belirlediği isim Adem Kılıççı oldu. 

Survivor'da bu akşam oynanan ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan taraf ise yine gönüllüler takımı oldu ve ünlüler takımı yine ada konseyine gitmek zorunda kaldı. Ünlüler takımının takım olarak aldığı kararla üçüncü eleme adayı Mustafa Kemal oldu. Böylelikle bu hafta eleme potasına Sahra, Adem ve Mustafa Kemal girdi.

GEÇEN HAFTA ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Survivor'da oynanan iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler takımı gerçekleşen ada konseyiyle birlikte, takımlarının ortak kararıyla ilk eleme adayını Cumali olarak belirlemişti. Ardından bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Hilmi Cem ise sürpriz bir karar vererek Hakan'ın adını verdi ve Hakan ikinci eleme adayı oldu. İkinci kez dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler bu sefer takım kararıyla Damla'nın ismini eleme adayı olarak belirlemişti ve üçüncü aday Damla olmuştu. Gerçekleşen halk oylamasıyla birlikte adaya veda eden isim Cumali Akgül oldu.

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