Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları belli oldu

Ekranların herkes tarafından büyük bir heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu yer aldı. Her geçen gün artan oyun kalitesi ve zorlu parkurlarda yarışan yarışmacılar bu akşam takım arkadaşlarını korumak için sahaya çıktılar. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Finale oldukça kısa bir zaman kalan Survivor’da dokunulmazlık oyunu bu akşam yine kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Oldukça önemli mücadelelere sahne olan haftanın birinci dokunulmazlık oyununun galibi daha önceki haftalarda sadece bir kez kazanan gönüllüler takımı olmuştu. Survivor'da bu akşam oynanan ikinci dokunulmazlık oyununda ise oldukça zorlu ve yorucu bir parkur yarışmacıların karşısına çıktı. Nefes kesen mücadele 9-9 oldu ve oyun bayrak yarışına kaldı. Bayrak yarışında mükemmel bir performans ortaya koyan Anıl ve Damla gönüllüler takımını bu haftalık rahatlattı ve ikinci dokunulmazlık oyununun sahibi oldular. Böylelikle Survivor'dan bu hafta elenecek olan yarışmacının kesin olarak ünlüler takımından çıkacağı belli oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU

Ünlüler takımı tarafından cumartesi akşamı yapılan oylama sonucunda arkadaşları tarafından adı en çok yazılan isim olan Sahra Işık birinci eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanarak bir hafta daha Survivor adasında kalmayı garantileyen Elif Şadoğlu da ikinci eleme adayını belirledi. Elif Şadoğlu’nun belirlediği isim Adem Kılıççı oldu.

Survivor'da bu akşam oynanan ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan taraf ise yine gönüllüler takımı oldu ve ünlüler takımı yine ada konseyine gitmek zorunda kaldı. Ünlüler takımının takım olarak aldığı kararla üçüncü eleme adayı Mustafa Kemal oldu. Böylelikle bu hafta eleme potasına Sahra, Adem ve Mustafa Kemal girdi.

GEÇEN HAFTA ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Survivor'da oynanan iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler takımı gerçekleşen ada konseyiyle birlikte, takımlarının ortak kararıyla ilk eleme adayını Cumali olarak belirlemişti. Ardından bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Hilmi Cem ise sürpriz bir karar vererek Hakan'ın adını verdi ve Hakan ikinci eleme adayı oldu. İkinci kez dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler bu sefer takım kararıyla Damla'nın ismini eleme adayı olarak belirlemişti ve üçüncü aday Damla olmuştu. Gerçekleşen halk oylamasıyla birlikte adaya veda eden isim Cumali Akgül oldu.