Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları belli oldu
Survivor'da dokunulmazlık oyunları nefes kesmeye devam ediyor. Ekranların herkes tarafından büyük bir heyecanla takip ettiği Survivor'da bu akşam oldukça heyecanlı bir dokunulmazlık oyunu yer aldı. Survivor'ın en önemli oyunu olan dokunulmazlık oyununda iki takımda son ana kadar mücadele etti. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?
Survivor'ın en önemli oyunu olan dokunulmazlık oyununda bu akşam oldukça kıyasıya bir rekabet yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı, takımlarından bir kişinin eksilmemesi adına mücadelelerini verdiler. Zorlu parkurda yarışmacılar son ana kadar mücadele sürdü. Gönüllüler takımında Damla, Birsen ve Nagihan, oyunu unutup kenarda uzun süre tartıştı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da oynanan dokunulmazlık oyununda iki takım yarışmacıları da performanslarını ortaya koydu. Dokunulmazlık oyununda bir türlü kazanmayı beceremeyen gönüllüler takımı bu akşam da mutlu sona ulaşamadı. Zorlu parkurda yarışan iki takım yarışmacıları son ana kadar mücadele verdi. Ünlüler takımı deneyimiyle dokunulmazlık oyununda adeta şov yaptı ve oyunu 10-3 kazandılar. Böylelikle haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf gönüllüler takımı oldu.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında yapılan takım oylaması ile ilk eleme adayı belli oldu. Takım kararıyla verilen oylamada en çok ismi çıkan kişi Cumali oldu. İkinci eleme adayını ise gönüllüler takımında bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Hilmi Cem belirledi. Hilmi Cem doğru eksilmeleri adına oy potansiyeli güçlü olan Hakan'ın ismini verdi. Böylelikle haftanın ilk dokunulmazlık oyununda eleme adayları Cumali ve Hakan oldu.
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