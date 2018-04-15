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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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15.04.2018 - 01:53, Son Güncelleme:

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları belli oldu

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Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları belli oldu

Survivor'da dokunulmazlık oyunları nefes kesmeye devam ediyor. Ekranların herkes tarafından büyük bir heyecanla takip ettiği Survivor'da bu akşam oldukça heyecanlı bir dokunulmazlık oyunu yer aldı. Survivor'ın en önemli oyunu olan dokunulmazlık oyununda iki takımda son ana kadar mücadele etti. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

Survivor'ın en önemli oyunu olan dokunulmazlık oyununda bu akşam oldukça kıyasıya bir rekabet yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı, takımlarından bir kişinin eksilmemesi adına mücadelelerini verdiler. Zorlu parkurda yarışmacılar son ana kadar mücadele sürdü. Gönüllüler takımında Damla, Birsen ve Nagihan, oyunu unutup kenarda uzun süre tartıştı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da oynanan dokunulmazlık oyununda iki takım yarışmacıları da performanslarını ortaya koydu. Dokunulmazlık oyununda bir türlü kazanmayı beceremeyen gönüllüler takımı bu akşam da mutlu sona ulaşamadı. Zorlu parkurda yarışan iki takım yarışmacıları son ana kadar mücadele verdi. Ünlüler takımı deneyimiyle dokunulmazlık oyununda adeta şov yaptı ve oyunu 10-3 kazandılar. Böylelikle haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf gönüllüler takımı oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında yapılan takım oylaması ile ilk eleme adayı belli oldu. Takım kararıyla verilen oylamada en çok ismi çıkan kişi Cumali oldu.  İkinci eleme adayını ise gönüllüler takımında bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Hilmi Cem belirledi. Hilmi Cem doğru eksilmeleri adına oy potansiyeli güçlü olan Hakan'ın ismini verdi. Böylelikle haftanın ilk dokunulmazlık oyununda eleme adayları Cumali ve Hakan oldu.

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