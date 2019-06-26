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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.06.2019 - 23:36, Son Güncelleme:

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

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Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2019'un ekranlara gelen 105. bölümünde dokunulmazlık ve mini hafıza oyunu oynandı. Büyük finale günler kala, Dominik'te şampiyonluk için rekabet eden yarışmacılar izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Peki, Survivor'un 26 Haziran tarihli 105'inci bölümünde dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Ödül hangi takımın oldu? İşte, Survivor'un son bölümünde yaşananlara dair merak edilenler.

Şubat ayında serüvenine başlayan Survivor Türkiye Yunanistan'ın finaline sayılı günler kala, mücadele ve rakabet de tavan yaptı. Son bölümlere doğru gidilirken, her dokunulmazlık oyunu şampiyonun kaderini belirlemek için büyük önem taşıyor. Survivor'un 105. bölümünde, siyah ve beyaz takım finale gidebilmek için dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Öte yandan, yeni bölümde hafıza oyunu oynandı. İşte, Survivor'un 105. bölümünde yaşananlar.

HAFIZA OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dominik'te siyah ve beyaz takımın yarışmacıları 105. bölümde hafıza oyunu için karşı karşıya geldi. Hafıza oyununda Dalaka ve Okay eşleşti. Oyun sırasında, Dalaka sayıyı Okay'a vermedi. Afroditi ile karşı karşıya gelen Yusuf, oyun sırasında izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Survivor'un 105. bölümünde hafıza oyununu beyaz takım kazandı. Yarışmacılar oyun sonrası finale daha fazla motive oldu. 

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un 26 Haziran tarihinde, ödül oyunu sonrası yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için bir kez daha karşı karşıya geldi. Yarışmanın birincisini belirlemede oldukça kritik olan dokunulmazlık oyunu, heyecan dolu anların yaşanmasına sahne oldu. Her iki takımın yarışmacıları da dokunulmazlık oyununda performanlarıyla göz doldurdu. Dokunulmazlık oyununun siyah takım kazandı. 

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