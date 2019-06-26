Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor 2019'un ekranlara gelen 105. bölümünde dokunulmazlık ve mini hafıza oyunu oynandı. Büyük finale günler kala, Dominik'te şampiyonluk için rekabet eden yarışmacılar izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Peki, Survivor'un 26 Haziran tarihli 105'inci bölümünde dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Ödül hangi takımın oldu? İşte, Survivor'un son bölümünde yaşananlara dair merak edilenler.
Şubat ayında serüvenine başlayan Survivor Türkiye Yunanistan'ın finaline sayılı günler kala, mücadele ve rakabet de tavan yaptı. Son bölümlere doğru gidilirken, her dokunulmazlık oyunu şampiyonun kaderini belirlemek için büyük önem taşıyor. Survivor'un 105. bölümünde, siyah ve beyaz takım finale gidebilmek için dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Öte yandan, yeni bölümde hafıza oyunu oynandı. İşte, Survivor'un 105. bölümünde yaşananlar.
HAFIZA OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dominik'te siyah ve beyaz takımın yarışmacıları 105. bölümde hafıza oyunu için karşı karşıya geldi. Hafıza oyununda Dalaka ve Okay eşleşti. Oyun sırasında, Dalaka sayıyı Okay'a vermedi. Afroditi ile karşı karşıya gelen Yusuf, oyun sırasında izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Survivor'un 105. bölümünde hafıza oyununu beyaz takım kazandı. Yarışmacılar oyun sonrası finale daha fazla motive oldu.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'un 26 Haziran tarihinde, ödül oyunu sonrası yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için bir kez daha karşı karşıya geldi. Yarışmanın birincisini belirlemede oldukça kritik olan dokunulmazlık oyunu, heyecan dolu anların yaşanmasına sahne oldu. Her iki takımın yarışmacıları da dokunulmazlık oyununda performanlarıyla göz doldurdu. Dokunulmazlık oyununun siyah takım kazandı.
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