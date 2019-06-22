Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor 2019'un ekranlara gelen 102. bölümünde nefes kesen dokunulmazlık oyunu oynandı. Finale kısa zaman kala, Dominik'te galibiyet için yarışmacılar parkurda yine zorlu mücadele verdi. Survivor'un 22 Haziran tarihinde siyah ve beyaz takım yarışmacılarının sergilediği performanslar büyük rakebete sahne oldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
30 Haziran'da yapılacak olan büyük finale sayılı günler kala, şampiyonluk için kritik olan dokunulmazlık oyununda Survivor yarışmacıları kıyasıya rekabet yaşadı. 22 Haziran tarihinde yayınlanan 102'nci bölümde, dokunulmazlık oyununda eşleşen Emre ve Bora'nın atışları izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Bora'nın oyun sırasında 5'te 5 atış yapması takım arkadaşlarını heyecanlandırdı. İşte, Survivor Türkiye-Yunanistan'un 39. dokunulmazlık oyununu kazanan takım.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Dominik'te macerasına devam eden Survivor Türkiye Yunanistan'ın 102. bölümünde siyah ve bayaz takım dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Parkuda rekabet artarkan, Yunan yarışmacı Afroditi'nin sergilediği performans göz doldurdu. Oyun sırasında, yarışmanın iddialı ismi Bora'nın attığı sayılar takım arkadaşlarından büyük beğeni topladı. Survivor'un ekranlara gelen 102. bölümünde dokunulmazlık oyununu 10'a 4 beyaz takım kazandı. Yarışmacılar günlerdir arka arkaya yaşadıkları galibiyet sonrası yarışmaya daha fazla motive oldu.
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