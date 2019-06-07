Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor 2019'da, haftaların kaldığı büyük finale doğru rekabet giderek kızıştı. Survivor'un 90. bölümünde, yarışmacılar için büyük önem taşıyan dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. İki takımında parkurda kıyasıya mücadele ettiği oyunda, nefes kesen anlar yaşandı. Peki, Survivor'da haftanın birinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, Survivor'un 90'ıncı bölümünde yaşananlar.
Türkiye-Yunanistan konsepti ile yayınlanan ve büyük ilgi gören yarışma programı Survivor 2019'un ekranlara gelen 7 Haziran tarihli 90. bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyun öncesi her iki takım da bu haftaki dokunulmazlığın en önemli oyun olduğunu konuştu. İşte, Survivor 2019'un 90. bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye-Yunanistan'da rekabet her geçen gün daha fazla artıyor. Survivor'un 90. bölümünde, dokunulmazlık mücadelesinde Afroditi ile karşılaşan Dimitra atışları ile göz doldurdu. Dimitra performansı ile 3'te 3 yaptı. Öte yandan dokunulmazlık oyununda, Seda Dalaka rekabeti de izleyenlerin nefesini kesti. Sedanın atışları başta iyi giderken, oyun sonunda Dalaka galip geldi. Okay ile Emre arasında dokunulmazlık oyununda yaşanan mücadelede, büyük rekabet yaşandı. Survivor'un 90. bölümünde haftanın birinci dokunulmazlık oyununu 10'a 9 beyaz takım kazandı. Yarışmacılar oyun sonrası büyük sevinç yaşadı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle