Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Hangi takım birinci oldu?
Türkiye-Yunanistan konseptiyle ekranlara gelen Survivor, 2019 sezonundaki beşinci bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Dokunulmazlık oyunu heyecanın olduğu bölümde, Türk ve Yunan takımları dokunulmazlığı kazanmak adına kıyasıya mücadele etti. Zorlu bir parkurda gerçekleşen haftanın birinci dokunulmazlık oyunu sonrası kazanan takım belli oldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
On üçüncü sezonuyla ekran önüne gelen Survivor'un beşinci bölümünde heyecan ve gerilimin dozu oldukça yüksekti. Rekabetin tavan yaptığı Survivor Türkiye-Yunanistan'da dokunulmazlık oyunu sırasında parkurda sakatlıklar da yaşandı. İşte, kıyasıya mücadelenin olduğu dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yarışma programı Survivor'da bu akşam Türk ve Yunan takımları haftanın birinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Oldukça zorlu bir parkurda kıyasıya mücadeleye sahne olan oyununun sonunda kazanan Yunan Takımı oldu. Gözler şimdi 10 Şubat'ta ekranlara gelecek haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda.
GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?
Geçen hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Yunan takımı geçtiğimiz günlerde 3 eleme adayı çıkarmıştı.
Elenme adaylarından olan Demi, İoulieta ve Spyros arasından bir isim bu akşam yapılan SMS oylamasında en az oyu alarak adaya veda etti. Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan mücadelesine ilk veda eden isim en az oyu alan Demi oldu.
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