Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?
Survivor'da bu hafta ünlüler ve gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldiler. Her hafta 2 kez oynanan dokunulmazlık oyunu Survivor'ın en kritik oyunu arasında yer alıyor. Oldukça yorucu parkurda yarışan yarışmacılar, takımlarını koruma altına alabilmek adına son ana kadar mücadele etti. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Ekranların herkes tarafından büyük bir heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunu mücadelesi ekranlara yansıdı. Geçtiğimiz hafta elenen Yağmur'un ardından gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununu bu hafta kazanmak için parkura çıktılar. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyunları her hafta nefes kestiği gibi bu hafta da soluksuz bir mücadeleyi ekranlara taşıdı. Ünlüler ve gönüllüler takımı bu hafta dokunulmazlığı kazanabilmek adına kan ter içinde kaldılar. İki takım yarışmacıları da Survivor'ın en önemli oyunu olan dokunulmazlık oyununu kazanmak istiyordu. İki takım yarışmacıları da oyunda pes etmedi ve oyun 9-9'a geldi. Bayrak yarışına kalan oyunda gönüllüler takımı fırtına gibi esti ve ilk dokunulmazlık oyununun kazananı oldular.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı bu akşam ada konseyinde isim yazmak zorunda kaldılar. Takım kararıyla konseyde ilk adı çıkan isim Turabi oldu ve Turabi böylelikle birinci gitme adayı oldu.
İkinci eleme adayını bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Mustafa Kemal söyleyecek.
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