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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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27.05.2018 - 00:18, Son Güncelleme:

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

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Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının heyecanı her geçen gün artmaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı bu akşam Survivor'da dokunulmazlık mücadelesi için karşı karşıya geldiler. İki takım yarışmacıları da dokunulmazlığı kazanıp takımlarını koruma altına almak istiyordu. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Ekranların soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam ünlüler ve gönüllüler takımı dokunulmazlık için mücadele verdiler. büyük ödülü kaybeden ünlüler takımı bu akşam oyunu kazanıp birazda olsa moral kazanmak istiyordu. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte mücadelenin detayları.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının kalitesi ve hırsı her geçen gün artmaya devam ediyor. Survivor'ın en kritik ve en önemli oyunu dokunulmazlık oyununda bu akşam ünlüler ve gönüllüler takımı son ana kadar, elenmemek adına mücadelelerini verdiler. Oldukça zorlu ve güç gerektiren parkurda bu akşam ünlüler takımı fırtına gibi esti. Ünlüler takımında Turabi bu akşam 3 oyun alarak takımına en çok sayı getiren isim oldu. Böylelikle Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı ve gönüllüler takımı 2 yarışmacıyı eleme adayı olarak belirleyecek.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı eleme adaylarını belirledi. Takım kararıyla en fazla ismi çıkan isim Yağmur oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Damla ise Hakan'ın adını verdi. Böylelikle haftanın ilk eleme adayları Yağmur ve Hakan oldu.

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