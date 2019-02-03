Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte nefes kesen mücadele
Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının hırsı ve heyecanı sürmeye devam ediyor. Ekranların soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam Türkiye ve Yunanistan takımı arasında nefes kesen anlar yer aldı. Güç ve kondisyon gerektiren parkurda yarışmacılar zor anlar yaşadı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte nefes kesen mücadelenin detayları.
Ekranların heyecan seviyesi yüksek yarışma programı Survivor'da bu akşam Türkiye ve Yunanistan arasında son ana kadar rekabet yaşandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Türkiye takımı fırtına gibi esmişti. İkinci dokunulmazlık oyununda da soluksuz takip edilen anlar yer aldı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte nefes kesen mücadelenin detayları.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye-Yunanistan birinci bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda başa baş bir mücadele yaşandı. Haftada iki kez oynanacak olan dokunulmazlık oyunlarından ilkini büyük 3 puanlık farkla Türkiye kazandı.
İkinci dokunulmazlık oyununda ise yine oldukça zorlu bir parkur vardı ve yarışmacılar sıcak havada oldukça ter döktü. Atış ve hız gerektiren ikinci dokunulmazlık oyununda Türkiye bir kez daha galibiyete ulaştı. Son oyunda büyük performans gösteren Hikmet Tuğsuz müthiş bir performans sergiledi ve takımını koruma altına almayı başardı.
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