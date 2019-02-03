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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.02.2019 - 22:25, Son Güncelleme:

Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte nefes kesen mücadele

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Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte nefes kesen mücadele

Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının hırsı ve heyecanı sürmeye devam ediyor. Ekranların soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam Türkiye ve Yunanistan takımı arasında nefes kesen anlar yer aldı. Güç ve kondisyon gerektiren parkurda yarışmacılar zor anlar yaşadı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte nefes kesen mücadelenin detayları.

Ekranların heyecan seviyesi yüksek yarışma programı Survivor'da bu akşam Türkiye ve Yunanistan arasında son ana kadar rekabet yaşandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Türkiye takımı fırtına gibi esmişti. İkinci dokunulmazlık oyununda da soluksuz takip edilen anlar yer aldı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte nefes kesen mücadelenin detayları.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye-Yunanistan birinci bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda başa baş bir mücadele yaşandı. Haftada iki kez oynanacak olan dokunulmazlık oyunlarından ilkini büyük 3 puanlık farkla Türkiye kazandı.

İkinci dokunulmazlık oyununda ise yine oldukça zorlu bir parkur vardı ve yarışmacılar sıcak havada oldukça ter döktü. Atış ve hız gerektiren ikinci dokunulmazlık oyununda Türkiye bir kez daha galibiyete ulaştı. Son oyunda büyük performans gösteren Hikmet Tuğsuz müthiş bir performans sergiledi ve takımını koruma altına almayı başardı.

 

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