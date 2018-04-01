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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Televizyon
01.04.2018 - 23:33, Son Güncelleme:

Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

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Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

Survivor 2018'de bu akşam dokunulmazlık oyunu ve eleme konseyi vardı. Nefes kesen mücadeleleriyle devam eden Survivor All Star sezonunun 1 Nisan 2018 tarihli bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım kendi içinde bireysel dokunulmazlık oyunu için bir kez daha parkura çıktı. Bireysel dokunulmazlık oyunun da tamamlanmasının ardından, kaybeden takım eleme adaylarını belirlemek üzere konseye gitti. Peki, Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Bireysel dokunulmazlığın galibi kim oldu? Haftanın performans birincisi kim seçildi?

Survivor'ın bu haftaki eleme adayları kıyasıya mücadeleler sonunda belirlendi. 1 Nisan Pazar akşamı, Ünlüler ve Gönüllüler takımından oyuncular dokunulmazlık oyununu kazanmak için tüm güçleriyle adeta savaştı ve büyük mücadele örneği ortaya koydu. Zorlu mücadelenin ardından kaybeden takım belli oldu ve bireysel dokunulmazlık için 2. kez mücadele etti. İşte, Survior'da bu haftanın dokunulmazlık oyunu hakkında tüm merak edilenler...

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Her hafta sadece bir defa oynanan dokunulmazlık oyunu bu akşam yine kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Oldukça gerilimli ve sert dakikaların yaşandığı dokunulmazlık oyununun bu haftaki galibi, Gönüllüler takımını 10-6 gibi net bir skorla yenen All Star yani Ünlüler Takımı oldu. Bu sonucun ardından Gönüllüler Takımı kendi içinde bireysel dokunulmazlık oyunu için kendi aralarında karşı karşıya geldi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler Takımı, bireysel dokunulmazlık oyununu oynadı. Zorlu oyunu kazanan isim Cumali oldu. Bu sonuçla birlikte Cumali Akgül bir hafta daha adada kalmayı garantilemiş oldu.

PERFORMANS BİRİCİSİ ANIL OLDU

Haftanın performans birincisi de belli oldu. Haftanın performans birincisi Anıl seçildi. Böylece Anıl Berk Baki’nin adı eleme adayı olarak takım arkadaşları tarafından bu hafta yazılamayacak. Anıl ayrıca ada konseyinde elenmek üzere bir arkadaşını söyleyerek eleme adayı yapacak.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU

Gönüllüler Takımı tarafından yapılan oylama sonucu en fazla oyu alan Nevin ilk eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlık oyunun kazananı Cumali Akgül ise 2. eleme adayı olarak Birsen’i seçti. Haftanın en iyi oyuncusu seçilen Anıl da eleme adayı olarak Yağmur Banda’nın ismini söyledi.

Böylece, bu haftanın 3 eleme adayı da kadın oldu. Survivor'da kimin eleneceğine ise vatandaşlar SMS oylaması sonucu karar verecek. Oylama sonrası elenecek kişi belli olacak.

GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?

Survivor'da son dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımından bir kişi geçtiğimiz hafta adadan ayrıldı. Survivor başladığı günden itibaren sadece 1 kez dokunulmazlık kazanan gönüllüler takımı geçtiğimiz hafta da istediğini alamadı ve takımlarından bir kişi Survivor adasından uğurlandı. Gerçekleşen halk oylamasıyla birlikte ismi eleme adayları listesinde olan Ramazan Kalyoncu adaya veda etmişti.

SURVİVOR'DA KONSEPT DEĞİŞİKLİĞİ!

Survivor eleme konseyinde sürpriz gelişmeler yaşandı. Acun Ilıcalı Survivor All Star - Gönüllüler konseptinin bittiğini bunu yerine yeni bir konseptle devam edeceklerini açıkladı. Acun Ilıcalı'nın bu açıklaması sosyal medyada tartışma yarattı birçok kişi Acun Ilıcalı'nın açıklamasını "1 Nisan Şakası" olarak nitelerken, bazı kullanıcılar ise açıklamanın gerçek olduğunu savundu.

Öte yandan son bölümde dikkat çeken bir başka konu ise adaya yakın zaman önce dahil olan, Batuhan Buğra Eruygun'un adaya mental olarak alışamadığı gerekçesi ile veda etmek istemesi ve bu kararının Acun Ilıcalı tarafından onaylanması oldu. 

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