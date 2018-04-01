Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

Survivor'ın bu haftaki eleme adayları kıyasıya mücadeleler sonunda belirlendi. 1 Nisan Pazar akşamı, Ünlüler ve Gönüllüler takımından oyuncular dokunulmazlık oyununu kazanmak için tüm güçleriyle adeta savaştı ve büyük mücadele örneği ortaya koydu. Zorlu mücadelenin ardından kaybeden takım belli oldu ve bireysel dokunulmazlık için 2. kez mücadele etti. İşte, Survior'da bu haftanın dokunulmazlık oyunu hakkında tüm merak edilenler...

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Her hafta sadece bir defa oynanan dokunulmazlık oyunu bu akşam yine kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Oldukça gerilimli ve sert dakikaların yaşandığı dokunulmazlık oyununun bu haftaki galibi, Gönüllüler takımını 10-6 gibi net bir skorla yenen All Star yani Ünlüler Takımı oldu. Bu sonucun ardından Gönüllüler Takımı kendi içinde bireysel dokunulmazlık oyunu için kendi aralarında karşı karşıya geldi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler Takımı, bireysel dokunulmazlık oyununu oynadı. Zorlu oyunu kazanan isim Cumali oldu. Bu sonuçla birlikte Cumali Akgül bir hafta daha adada kalmayı garantilemiş oldu.

PERFORMANS BİRİCİSİ ANIL OLDU

Haftanın performans birincisi de belli oldu. Haftanın performans birincisi Anıl seçildi. Böylece Anıl Berk Baki’nin adı eleme adayı olarak takım arkadaşları tarafından bu hafta yazılamayacak. Anıl ayrıca ada konseyinde elenmek üzere bir arkadaşını söyleyerek eleme adayı yapacak.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU

Gönüllüler Takımı tarafından yapılan oylama sonucu en fazla oyu alan Nevin ilk eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlık oyunun kazananı Cumali Akgül ise 2. eleme adayı olarak Birsen’i seçti. Haftanın en iyi oyuncusu seçilen Anıl da eleme adayı olarak Yağmur Banda’nın ismini söyledi.

Böylece, bu haftanın 3 eleme adayı da kadın oldu. Survivor'da kimin eleneceğine ise vatandaşlar SMS oylaması sonucu karar verecek. Oylama sonrası elenecek kişi belli olacak.

GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?

Survivor'da son dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımından bir kişi geçtiğimiz hafta adadan ayrıldı. Survivor başladığı günden itibaren sadece 1 kez dokunulmazlık kazanan gönüllüler takımı geçtiğimiz hafta da istediğini alamadı ve takımlarından bir kişi Survivor adasından uğurlandı. Gerçekleşen halk oylamasıyla birlikte ismi eleme adayları listesinde olan Ramazan Kalyoncu adaya veda etmişti.



SURVİVOR'DA KONSEPT DEĞİŞİKLİĞİ!

Survivor eleme konseyinde sürpriz gelişmeler yaşandı. Acun Ilıcalı Survivor All Star - Gönüllüler konseptinin bittiğini bunu yerine yeni bir konseptle devam edeceklerini açıkladı. Acun Ilıcalı'nın bu açıklaması sosyal medyada tartışma yarattı birçok kişi Acun Ilıcalı'nın açıklamasını "1 Nisan Şakası" olarak nitelerken, bazı kullanıcılar ise açıklamanın gerçek olduğunu savundu.

Öte yandan son bölümde dikkat çeken bir başka konu ise adaya yakın zaman önce dahil olan, Batuhan Buğra Eruygun'un adaya mental olarak alışamadığı gerekçesi ile veda etmek istemesi ve bu kararının Acun Ilıcalı tarafından onaylanması oldu.