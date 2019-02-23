Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Türkiye-Yunanistan konseptiyle ekranlara gelen Survivor'un 2019 sezonundaki on üçüncü bölümü izleyici karşısına çıktı. Dokunulmazlık oyunu heyecanın olduğu bölümde, Türk ve Yunan takımları dokunulmazlığı kazanmak adına kıyasıya mücadele etti. Zorlu bir parkurda gerçekleşen haftanın birinci dokunulmazlık oyunu sonrası kazanan takım gecenin sonunda belli oldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
On üçüncü sezonuyla ekran önüne gelen Survivor'un yeni bölümünde heyecan ve gerilimin dozu oldukça yüksekti. Geçtiğimiz hafta Yunan takımından bir ismin adaya veda ettiği Survivor Türkiye-Yunanistan'da her iki takıma yeni isimler katıldı. Öte yandan son bölümde ödül oyunu heyecanı da yaşandı. İşte, kıyasıya mücadelenin olduğu dokunulmazlık ve ödül oyunlarını kazanan takımlar...
ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor Türkiye - Yunanistan'da iki takım erzak ödülü için nefes kesen bir mücadele verdi. Türk takımı, rahat bir oyunla Yunan takımına karşı 10-7 skorla erzak ödülünü kazanan taraf oldu.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Yarışma programı Survivor'da bu akşam Türk ve Yunan takımları haftanın birinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Oldukça zorlu bir parkurda kıyasıya mücadeleye sahne olan oyununun sonunda kazanan 10’a 4 gibi net bir skorla Türk takımı oldu.
GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?
Geçtiğimiz hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Yunan takımı 3 eleme adayı çıkarmıştı. Elenme adaylarından olan İoulieta, Spyros ve Vasilis arasından bir isim bu akşam yapılan SMS oylamasında en az oyu alarak adaya veda etti.
Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan mücadelesine veda eden son isim en az oyu alarak İoulieta oldu.
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