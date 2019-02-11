Survivor’da dokunulmazlık oyununu dün kim kazandı? Survivor 2019 eleme adayları kimler oldu?
Survivor Türkiye-Yunanistan altıncı bölümde oynanan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu sonrası takımlar final oyununda karşı karşıya geldiler. Peki, Survivor’da dün kim kazandı? Survivor 2019 eleme adayları kimler oldu?
Survivor’ın 10 Şubat tarihli bölümünde haftanın 2. Dokunulmazlık oyunu oynandı, dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme konseyine gitti. Survivor Türkiye-Yunanistan altıncı bölümde gerçekleşen ada konseyinde dokunulmazlık sembolünü kaybeden Türk takımında bireysel dokunulmazlık sahibi yarışmacılar ikinci ve üçüncü eleme adaylarını belirledi. Sude’nin belirlediği isim Okay, Bora’nın belirlediği isim ise Atakan oldu. Böylece eleme potasına Kader, Atakan ve Okay kaldı. Sms oylamasına kalan üçlü halktan oy istedi. Survivor’dan elenecek isim sms oylamasıyla belli olacak.
ELEME ADAYLARI NELER SÖYLEDİ?
KADER
Bence arkadaşlar konsepti çok yanlış anlamışlar. Tamamen performansa göre değerlendirmeleri gerekiyordu, performansımın iyi olduğunu düşünüyorum. Türkiye’yi iyi temsil ettiğimi düşünüyorum. Adadan gitmek istemiyorum, söz hakkını Türkiye’ye bırakıyorum. Türk halkının hakkaniyetine güveniyorum.
OKAY
Sonuç biraz şaşırttı tabi, iletişimle ilgili bir eleştiri aldım. Herkesle iletişimimin gayet iyi olduğunu düşünüyorum, takıma getirdiğim sayılarda yeterli bence. İlk haftalarda kendimi daha çok gösteremedim. İlerleyen süreçte daha da iyi olacağımı biliyorum. Umarım gitmem, burası hayallerim benim, sonuna kadar burada kalmayı hedefliyorum. Türk halkının taktirine kalmış diyorum.
ATAKAN
Takımım için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Aslında fazla da söyleyecek bir şeyim yok. Burada kalmak istiyorum. Takımıma faydalı olabilmek için elimden geleneği yapacağım bundan sonra, hayırlısı buymuş.
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