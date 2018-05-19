Survivor'da dokunulmazlık heyecanı.. 'Yazacak kimsemiz yok, 6 kişiyiz..'
Survivor'da dün akşamki ödül oyununun ardından bu akşam dokunulmazlık oyunun oynanacak. Ünlüler takımında gerginlik ve stres hakim. Son oyunlarda gönüllülere karşı ağır mağlubiyetler alan ünlüler takımı bu akşamki mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Survivor yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. Peki yarışmanın bu akşamki bölümünde neler yaşanacak?
Gönüllüler takımı kendi aralarında yaptıkları durum değerlendirmesinde, ünlülerin yeterince azaldığını artık onlarda eleyebilecekleri isim kalmadığını ve bu yüzden bu akşamki yarışmanın öneminin çok hayati olduğunu konuştular.
Adem ve Sema arasındaki konuşmada da Sema, 'eleyecek kimsemiz kalmadı Adem, 6 kişiyiz' diyerek durumun ne kadar ciddi olduğunu takım arkadaşıyla paylaştı.
Ümit Karan ise bu geceyi, oynayacağımız en gergin oyun olacak. Bizden artık fazla kişi gitmeye başladı buna artık engel olmalıyız diyerek dokunulmazlık oyununun kendileri için ne kadar önemli olduğunu anlattı.
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