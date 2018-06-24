Survivor'da dokunulmazlığı kimler kazandı? Eleme adayları kimler oldu?
Survivor 2018'in bu akşam ekranlara gelen 107. bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi heyecanı vardı. Büyük finale artık sayılı günler kala Survivor'da dokunulmazlık oyunu oldukça zorlu geçti. Kadınlar ve erkeklerin bireysel olarak yarıştığı dokunulmazlık oyunlarında birinci olan isimler uzun ve zorlu oyunların ardından belli oldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlığı kimler kazandı? Eleme adayları kimler oldu?
Survivor'da kritik bir akşam yine geride kaldı. Dün yayınlanan bölümde ev ödülü için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar bugün ise dokunulmazlık oyununu kazanmak için adeta varlarını yoklarını ortaya koydu. Oyuncular dokunulmazlık oyununu kazanmak için tüm güçleriyle adeta savaştı ve büyük mücadele örneği ortaya koydu. Zorlu mücadelenin ardından kazanan isimler belli oldu. İşte, Survivor'da dokunulmazlığı kazanan isimler ve konseyde belirlenen eleme adayları...
DOKUNULMAZLIK OYUNLARINI KİMLER KAZANDI?
Survivor 2018'de bu akşam yarışmacılar dokunulmazlık oyununda bireysel olarak yarıştı. Nefes kesen mücadelelerin ardından kadınlarda kazanan isim diğer haftalarda olduğu gibi Nagehan Karadere oldu. Dokunulmazlık oyununun erkekler etabı da oldukça zorlu ve ilgi çekiciydi. Dokunulmazlık oyununu erkeklerde Hilmi Cem İntepe kazandı.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Dokunulmazlık oyunu heyecanının ardından ada konseyinde yapılan oylama sonucu Turabi ve Hakan en çok oyu alarak eleme adayı oldular. Öte yandan geriye başka yazılabilecek isim kalmadığı için dokunulmazlığı kazanan yarışmacıların isim belirlemesine gerek olmadan Anıl Berk Baki ve Damla Can’da diğer eleme adayları oldu.
Yapılacak elemede Turabi, Hakan, Anıl ve Damla potada yer alacak. Bu dört isimden biri büyük finali göremeden Survivor 2018'e ve şampiyonluk hayallerine veda edecek.
SURVİVOR'DA DÜN NELER OLDU?
'Annenize Sorduk' adlı oyunu oynayan yarışmacılar, vaat edilen evlere sahip olabilmek adına oldukça heyecanlı dakikalar yaşadı. Oyun esnasında yarışmacıların annelerine sorular soruldu ve yarışmacılar anneleri ile aynı cevabı verdikçe puan kazandı. Büyük bir heyecana sahne olan mücadele sonunda, beş yarışmacı 2+1 dairelerin sahibi oldu. Oyun sonrasında yarışmayı kazanan Hakan Hatipoğlu, Anıl Berk Baki, Turabi Çamkıran birer daire kazanırken Murat Ceylan ve Nagihan Karadere bir daireyi paylaştı. Tüm kazanan yarışmacılar büyük bir sevinç yaşarken Survivor tarihinin en büyük ödülü de sahiplerini bulmuş oldu.
Dün akşam yapılan elemede Hakan, Turabi ve Murat'tan biri elenerek adaya veda etti. Geçtiğimiz günlerde yapılan toplu SMS oylaması sonucu eleme potasındaki isimlerden Murat Ceylan en az oyu alarak Survivor'a veda etmek zorunda kaldı.
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