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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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13.06.2018 - 00:18, Son Güncelleme:

Survivor'da dokunulmazlığı kimler kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

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Survivor'da dokunulmazlığı kimler kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

Survivor 2018'in salı akşamı ekranlara gelen yeni bölümünde daha önceki haftaların aksine dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi heyecanı vardı. Acun Ilıcalı geçtiğimiz bölümde bu hafta yeni bir dokunulmazlık oyununun daha olacağını ve bu oyun sonrası bir kişinin eleneceğini söylemişti. Peki, bu akşamki dokunulmazlık oyununu kimler kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2018'de bu gece dokunulmazlık oyunu ve yeni eleme sistemi heyecanı vardı. Yeni sisteme göre artık haftada bir dokunulmazlık oyunu oynanacak ve bu oyunlarda kadınlar ve erkekler kendi aralarında yarışarak bir tane birinci çıkaracak. İşte, kadınlar ve erkeklerde dokunulmazlığı kazanan isimler ve yeni eleme sisteminin detayları...

YENİ ELEME SİSTEMİ NASIL?

Survivor'da bu hafta eleme sistemi ve dokunulmazlık oyunlarında değişiklik yapıldı. Değişiklik Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Acun Ilıcalı Survivor'da finale çok kısa bir süre kala, eleme sisteminde yaptıkları değişiklikleri ve Survivor'daki yeni dönemin detaylarını anlattı. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, adaların bugün itibariyle birleştiğini ve dokunulmazlık oyunlarının takım halinde değil bireysel olarak oynanacağını söyledi. Yarışmacıların bundan sonra bireysel olacağını ifade eden Ilıcalı, dokunulmazlık oyunu için kadınlar ve erkeklerin kendi aralarında yarışacaklarını da yarışmacılara açıkladı.

Ilıcalı'nın açıkladığı yeni eleme sistemine göre, kadınlar ve erkeklerde dokunulmazlığı kazanan isimler birer eleme adayı belirlerken üçüncü eleme adayı da ada konseyinde yapılacak oylama sonrası belirlenecek. Böylece eleme potasında üç aday yer alacak.

DOKUNUNULMAZLIK OYUNLARINI KİM KAZANDI?

Survivor 2018'de bu akşam yarışmacılar dokunulmazlık oyununda ilk kez bireysel olarak yarıştı.

Survivor 2018'de bireysel oyunların başlamasının ardından ilk dokunulmazlık oyununda kadınlarda dokunulmazlık sembolünü alan isim saniyelerle belli oldu. Nefes kesen mücadelelerin ardından kadınlarda kazanan isim Nagehan Karadere oldu. Bu sonucun ardından Nagehan bir kişiyi eleme adayı olarak belirleme hakkı kazandı.

Dokunulmazlık oyununun erkekler etabı da oldukça heyecanlıydı. Survivor 2018'in bireysele dönmesinin ardından erkeklerde oynanan ilk dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Erkekler finalinde Anıl ve Adem karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununu erkeklerde Adem Kılıççı kazandı. Adem'de tıpkı Nagehan gibi bir eleme adayı belirleyecek.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Ada konseyinde yapılan oylama sonucu Merve Aydın en çok oyu olarak ilk eleme adayı oldu. Erkeklerde dokunulmazlığı kazanan Adem ise ikinci eleme adayı olarak Hakan’ın ismini söyledi. Nagehan'da üçüncü eleme adayı olarak Sema Aydemir’i seçti.

Böylece yarın akşam yapılacak elemede  Merve , Hakan ve Sema  eleme potasında yer alacak. Bu üç isimden biri finali göremeden Survivor 2018'e veda edecek.

SURVİVOR'DA DÜN NE OLDU?

Survivor 2018'de dün gece her haftanın ilk günü olduğu gibi eleme heyecanı vardı. Mustafa Kemal, Turabi ve Merve'nin yer aldığı eleme potasından bir kişi, gecenin sonunda Survivor adasından ve arkadaşlarından ayrılmak zorunda kaldı. Bu hafta elenen isim yarışmaya sonradan dahil olan Mustafa Kemal Kurt oldu. Bu sonucun ardından finale kısa bir süre kala ünlüler takımı bir kişi daha eksildi.

Öte yandan, Acun Ilıcalı Turabi'nin yaşadığı sakatlığın ciddi olduğunu ve durumunun tahminlerden daha kötü olduğunu belirtti. Turabi ise kendisini iyi hissettiğini söyledi. Turabi'nin Survivor'a devam etmemesi gerektiğini söyleyen Acun Ilıcalı, doktor Metin Kuş'un yapacağı değerlendirilmeye göre Turabi'nin durumuna karar vereceklerini ifade etti.

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