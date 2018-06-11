Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?
Büyük finale sayılı günler kala Survivor 2018'de dokunulmazlık oyunları oynanmaya devam ediyor. Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununda gönüllüler takımı kazanmış, ünlüler takımından Mustafa Kemal ve Turabi haftanın ilk eleme adayları olmuştu. Survivor'da bu akşam oynanan ikinci dokunulmazlık oyununda kazanan takım, zorlu parkurda ve nefes kesen mücadelelerin ardından belli oldu. Peki, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Ada konseyinde eleme adayı kim oldu?
Survivor 2018'in bu akşam ekranlara gelen 94. bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi heyecanı vardı. 10 Haziran akşamı yayınlanan bölümde, gerilim ve aksiyonun bir an bile düşmediği oyun sonrası haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı belli oldu. İşte, Survivor'un bu akşamki son bölümünde yaşananlar ve haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun galibi...
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Heyecanın hız kesmeden sürdüğü Survivor’da dokunulmazlık oyunu bu akşam yine kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Survivor'da oynanan ikinci dokunulmazlık oyununda kazanan takım, oldukça zorlu ve yorucu bir parkurda yarışan yarışmacılarının nefes kesen mücadelesinin ardından belli oldu. İkinci dokunulmazlık oyununun galibi dün olduğu gibi gönüllüler takımı oldu.
HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın ikinci dokunulmazlığını da kaybeden ünlüler takımı arasında yapılan ada konseyinde Merve, en çok oyu olarak takım arkadaşları tarafından eleme potasına gönderildi.
Bu hafta yapılan dokunulmazlık oyunları ve eleme konseylerinin ardından, ünlüler takımından Mustafa Kemal Kurt, Turabi Çamkıran ve Merve Aydın eleme potasına çıktı. Bu üç isimden biri 11 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanacak bölümde adaya veda edecek.
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