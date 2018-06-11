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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
11.06.2018 - 00:21, Son Güncelleme:

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

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Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

Büyük finale sayılı günler kala Survivor 2018'de dokunulmazlık oyunları oynanmaya devam ediyor. Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununda gönüllüler takımı kazanmış, ünlüler takımından Mustafa Kemal ve Turabi haftanın ilk eleme adayları olmuştu. Survivor'da bu akşam oynanan ikinci dokunulmazlık oyununda kazanan takım, zorlu parkurda ve nefes kesen mücadelelerin ardından belli oldu. Peki, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Ada konseyinde eleme adayı kim oldu?

Survivor 2018'in bu akşam ekranlara gelen 94. bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi heyecanı vardı. 10 Haziran akşamı yayınlanan bölümde, gerilim ve aksiyonun bir an bile düşmediği oyun sonrası haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı belli oldu. İşte, Survivor'un bu akşamki son bölümünde yaşananlar ve haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun galibi...

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Heyecanın hız kesmeden sürdüğü Survivor’da dokunulmazlık oyunu bu akşam yine kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Survivor'da oynanan ikinci dokunulmazlık oyununda kazanan takım, oldukça zorlu ve yorucu bir parkurda yarışan yarışmacılarının nefes kesen mücadelesinin ardından belli oldu. İkinci dokunulmazlık oyununun galibi dün olduğu gibi gönüllüler takımı oldu.

HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Haftanın ikinci dokunulmazlığını da kaybeden ünlüler takımı arasında yapılan ada konseyinde Merve, en çok oyu olarak takım arkadaşları tarafından eleme potasına gönderildi.

Bu hafta yapılan dokunulmazlık oyunları ve eleme konseylerinin ardından,  ünlüler takımından Mustafa Kemal Kurt, Turabi Çamkıran ve Merve Aydın eleme potasına çıktı. Bu üç isimden biri 11 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanacak bölümde adaya veda edecek.

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