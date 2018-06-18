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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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18.06.2018 - 00:21, Son Güncelleme:

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

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Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

Survivor 2018'in bu akşam ekranlara gelen bölümü yine kıran kırana geçen dokunulmazlık oyunu mücadelelerine sahne oldu. Survivor'da geçtiğimiz hafta dokunulmazlık oyunları bireysel olmuş ve kadınlar ile erkekler ayrı ayrı dokunulmazlık oyununda yarışmaya başlamıştı. Sistem değişikliğinin ardından yapılan ikinci dokunulmazlık oyunlarında erkeklerde ve kadınlarda kazanan isimler belli oldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

Kıbrıs'taki finale sayılı günler kala Survivor'da tansiyon hiç düşmüyor. Survivor 2018'in bu akşam ekranlara gelen 101. bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı ve eleme konseyi gerilimi vardı. Bu akşamki oynanan dokunulmazlık oyunları her zaman olduğu gibi yine nefesleri kesti. Uzun ve zorlu oyunların ardından hem kadınlar hem de erkeklerde dokunulmazlığı kazanan isimler belli oldu. İşte, Survivor'da dokunulmazlığı kazanan isimler ve eleme adayları...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIKLARI KİMLER KAZANDI?

Survivor 2018'de bu akşam yarışmacılar dokunulmazlık oyununda bireysel olarak yarıştı. Kadınlarda dokunulmazlık sembolünü alan isim nefes kesen mücadele sonunda belli oldu. Kıran kırana mücadelelerin ardından kadınlarda kazanan isim Nagehan Karadere oldu. Geçtiğimiz dokunulmazlığı da kadınlarda Nagehan kazanmıştı. Bu sonucun ardından Nagehan bir kişiyi eleme adayı olarak belirleme hakkı kazandı.

Dokunulmazlık oyununun erkekler etabı da oldukça aksiyon doluydu. Erkekler finalinde Hakan ve Adem karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununu erkeklerde Adem Kılıççı kazandı. Adem de tıpkı Nagehan gibi bir eleme adayı belirle hakkı elde etmiş oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Ada konseyinde yapılan oylama sonucu Turabi Çamkıran en çok oyu olarak ilk eleme adayı oldu. Kadınlarda dokunulmazlığı kazanan Nagehan ikinci eleme adayı olarak Sema Aydemir’in ismini söyledi. Adem’de üçüncü eleme adayı olarak Murat Ceylan’ı seçti. Böylece yarın akşam yapılacak elemede Turabi, Sema ve Murat eleme potasında yer alacak. Bu üç isimden biri Kıbrıs finalini göremeden Survivor 2018'e ve şampiyonluk hayallerine veda edecek.

TURABİ VE DAMLA'NIN DURUMU

Geçtiğimiz günlerde talihsiz bir sakatlık yaşayan ve son dokunulmazlık oyununa katılamayan Turabi'nin durumu da Survivor'un doktoru Metin Kuş'un yapacağı değerlendirme sonucu belli olacak.

Survivor'da talihsiz bir sakatlık yaşayan diğer isim de Damla Can oldu. Survivor'da geçtiğimiz günlerde oynanan oyunda sakatlanan ve bileği burkulan Damla birkaç gündür doktor kontrolünde tedavisini sürdürüyordu. Bu süreçte ödül oyunlarında oynayamayan ve doktor kontrolünde tedavisi devam ettiği için oyunlarda benchte takım arkadaşlarının da yanında yer alamayan Damla'nın durumu da çok kritik. Damla ada konseyinde yaptığı konuşmada emeklerinin boşa gittiğini söyleyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

YENİ ELEME SİSTEMİ NASIL?

Survivor'da eleme sistemi ve dokunulmazlık oyunlarında değişiklik yapıldı. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, adaların birleştiğini ve dokunulmazlık oyunlarının takım halinde değil bireysel olarak oynanacağını söyledi. Yarışmacıların bundan sonra bireysel olacağını ifade eden Ilıcalı, dokunulmazlık oyunu için kadınlar ve erkeklerin kendi aralarında yarışacaklarını da yarışmacılara açıkladı.

Ilıcalı'nın açıkladığı yeni eleme sistemine göre, kadınlar ve erkeklerde dokunulmazlığı kazanan isimler birer eleme adayı belirlerken üçüncü eleme adayı da ada konseyinde yapılacak oylama sonrası belirlenecek. Böylece eleme potasında üç aday yer alacak.

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