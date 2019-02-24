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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.02.2019 - 23:39, Son Güncelleme:

Survivor'da dokunulmaz oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

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Survivor'da dokunulmaz oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının heyecanı sürmeye devam ediyor. Ekranların soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu hafta iki tane dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu parkurda yarışan yarışmacılar kum ve güneşin altında mücadele ettiler. Peki, Survivor'da dokunulmaz oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

Ekranların herkes tarafından büyük bir beğeniyle takip edilen yarışma programı Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunları büyük heyecan yarattı. En önemli oyun olan dokunulmazlık oyunlarında iki takımda oldukça istekliydi. Peki, Survivor'da dokunulmaz oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler olacak?

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor Türkiye - Yunanistan'da iki takım erzak ödülü için nefes kesen bir mücadele verdi. Türk takımı, rahat bir oyunla Yunan takımına karşı 10-7 skorla erzak ödülünü kazanan taraf oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Yarışma programı Survivor'da bu hafta Türk ve Yunan takımları haftanın birinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Oldukça zorlu bir parkurda kıyasıya mücadeleye sahne olan oyununun sonunda kazanan 10’a 4 gibi net bir skorla Türk takımı oldu.

Oynanan ikinci dokunulmazlık oyununda ise son ana kadar nefes kesen bir mücadele vardı. İkinci dokunulmazlık oyununu Yunan takımı kazandı ve final etabı oynandı. Oynanan final etabında Yunan takımı kazanarak bu hafta elenme adayı olmaktan kurtuldu. Bu hafta Türk takımından bir kişi adaya veda edecek.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da bu hafta dokunulmazlığı kaybeden Türk takımında eleme adayları belli oldu. Takım kararıyla eleme adayı olan ilk isim Atakan oldu. İkinci eleme adayını ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Ecem söyledi ve ikinci eleme adayı Kaan oldu. Üçüncü eleme adayı ise Okay tarafından belirlendi ve üçüncü eleme adayı Bora oldu.

GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?

Geçtiğimiz hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Yunan takımı 3 eleme adayı çıkarmıştı. Elenme adaylarından olan İoulieta, Spyros ve Vasilis arasından bir isim bu akşam yapılan SMS oylamasında en az oyu alarak adaya veda etti.

Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan mücadelesine veda eden son isim en az oyu alarak İoulieta oldu.

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