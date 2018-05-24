Survivor'da büyük ödül öncesi gergin anlar.. İstanbul'a kim gidecek?
Survivor'da bu akşam heyecan seviyesi yüksek bir ödül oyunu yaşanacak. Yarışmacıların Türkiye'ye gelip istedikleri gibi vakit geçirebilecekleri bu ödül ilk açıklandığında ödüle kimse inanamadı.. Ödül böylesine istedikleri bir şey olunca da stres ve gerginlik yarışmaya damga vuruyor. Peki Survivor da bu akşam neler yaşanacak? İşte yeni bölüm fragmanı
Survivor yarışmasında bu akşam neler yaşanacağı merak edilirken, yarışmanın yeni bölümünün fragmanı yayınlandı. Özellikle Hakan ve Ümit Karan arasındaki tartışma dikkat çekerken, parkurda yarışmacıların oldukça hırslı ve istekli oldukları görülüyor.
Yarışmayı kazanan takımın İstanbul'a geleceği ve istedikleri kişiyle vakit geçireceği mümkün olacakken, kaybeden takımı da büyük bir üzüntü bekliyor.
Acun Ilıcalı ödülü açıklarken, Survivor benzeri bir programı Brezilya'da da yaptıklarını ve burada da benzer bir ödül verildiğini, kazananın tabiki çok mutlu olduğu fakat kaybedenin de büyük bir yıkıma uğradığını anlattı. Bu açıklamanın ardından yarışmacılarda ayrı bir stres yarattı.
İşte Survivor'ın bu akşamki bölümünden kısa bir özet;
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