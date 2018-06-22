Survivor'da büyük ödül açıklandı yarışmacılar şok oldu! Peki büyük ödül ne?
Survivor yarışmasında Acun Ilıcalı geçtiğimiz hafta bahsettiği büyük ödülün ne olduğunu açıkladı. Ilıcalı yaptığı açıklamanın ardından yarışmacıları şoke eden bir ödül ile onları baş başa bıraktı. Şuanda 7 kişi olan yarışmacı grubundan 4'ü bu büyük ödülün sahibi olacak. Peki Survivor'daki büyük ödül ne?
Survivor 2018'de bugüne kadar verilmemiş çapta bir ödül ile heyecan yarattı. Survivor'ın sonlarına gelindiği bu günlerde ödüllerinde yarışmanın da heyecan boyutu biraz daha artıyor. Acun Ilıcalı yeni bölüm fragmanında vereceği ödülü açıkladı. Yarışmacıların büyük şaşkınlıkla karşıladığı bu ödül, lüks bir ev.
Dört yarışmacının kazanabileceği bu ödül için yarışmacıların ailelerine soruların soruları doğru bilmeleri gerekiyor. İşte Survivor'da bu akşam yaşanacaklar
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