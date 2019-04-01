Survivor'da dün kim kazandı? Survivor 2019'un bu haftaki eleme adayları kimler?
Survivor Türkiye Yunanistan macerası hız kesmeden devam ediyor. Gün geçtikte parkurların daha da zorlaştığı Survivor'ın 1 Nisan tarihli bölümünde önce ödül ardından eleme heyecanı yaşandı. Şiş kebap, bulgur pilavı ödülü için yarışmacılar parkurda ter döktü. Peki, Survivor'da dün kim kazandı? Survivor 2019'un bu haftaki eleme adayları kimler?
TV8 ekranlarında ilgiyle takip edilen eğlenceli yarışma programı Survivor 2019'da, dün akşam iki ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'un 1 Nisan 2019 tarihli yayınında yiyecek ödülleri için parkurda ter döken yarışmacılar yine zorlu anlar yaşadı. Gecenin sonunda, yarışmacılardan bazı isimler et, patates püresi ve kebap ödülünün sahibi oldu. Peki Survivor'un 38. bölümünde yiyecek ödül oyunlarını kim kazandı? İşte Survivor'un 38. bölümünde yaşananlara dair merak edilenler...
YİYECEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
İzleyiciler tarafından heyecanla takip edilen ve her hafta birbirinden farklı oyunların oynandığı Survivor'da bu akşam yarışmacılar yiyecek ödülü için karşı karşıya geldi. Et, patates püresi ve kola ödülünü Türk takımı kazandı. Ödülün kazanan isimleri Sude ve Okay oldu. Yarışmacılar ödül sonrası yarışmaya daha çok motive oldu.
KEBAP ÖDÜLÜ İÇİN TER DÖKTÜLER
Survivor'un bu akşam ekranlara gelen bölümünde ikinci kez yemek ödülü heyecanı yaşandı. Şiş kebap, bulgur pilavı ödülü için yarışmacılar parkurda ter döktü. Son ana kadar kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunu Türk takımından Büşra Yalçın kazandı.
37. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Survivor 2019'un yayınlanan 37. bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Ada konseyinin toplandığı ve kıyasıya mücadelenin yaşandığı dokunulmazlık ödülünde kazanan taraf Türk takımı oldu. Eleme potasına Yunan takımından üç kişinin ismi öne çıktı. Bir kişinin adaya veda edeceği eleme potasında Tony, Spyros ve Vasilikos'un isimleri belirlendi.
YARIŞMACILAR BİRLEŞİYOR
Survivor'un 37. bölümünde, Dominik'te yarışan yarışmacıların karma bir takım haline gelerek karıştırılacağı açıklandı. Büyük heyecanların yaşandığı ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği programdai yarışmacılar siyah ve beyaz takım olarak ikiye ayrılacakları duyuruldu. Karma takımlarda kimlerin yer alacağıı henüz belirlenmemişken, yarışmacılar bu haber karşısında heyecanlı anlar yaşadı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle