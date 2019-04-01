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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.04.2019 - 23:52, Son Güncelleme:

Survivor'da dün kim kazandı? Survivor 2019'un bu haftaki eleme adayları kimler?

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Survivor'da dün kim kazandı? Survivor 2019'un bu haftaki eleme adayları kimler?

Survivor Türkiye Yunanistan macerası hız kesmeden devam ediyor. Gün geçtikte parkurların daha da zorlaştığı Survivor'ın 1 Nisan tarihli bölümünde önce ödül ardından eleme heyecanı yaşandı. Şiş kebap, bulgur pilavı ödülü için yarışmacılar parkurda ter döktü. Peki, Survivor'da dün kim kazandı? Survivor 2019'un bu haftaki eleme adayları kimler?

TV8 ekranlarında ilgiyle takip edilen eğlenceli yarışma programı Survivor 2019'da, dün akşam iki ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'un 1 Nisan 2019 tarihli yayınında yiyecek ödülleri için parkurda ter döken yarışmacılar yine zorlu anlar yaşadı. Gecenin sonunda, yarışmacılardan bazı isimler et, patates püresi ve kebap ödülünün sahibi oldu. Peki Survivor'un 38. bölümünde yiyecek ödül oyunlarını kim kazandı? İşte Survivor'un 38. bölümünde yaşananlara dair merak edilenler...

YİYECEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

İzleyiciler tarafından heyecanla takip edilen ve her hafta birbirinden farklı oyunların oynandığı Survivor'da bu akşam yarışmacılar yiyecek ödülü için karşı karşıya geldi. Et, patates püresi ve kola ödülünü Türk takımı kazandı. Ödülün kazanan isimleri Sude ve Okay oldu. Yarışmacılar ödül sonrası yarışmaya daha çok motive oldu.

KEBAP ÖDÜLÜ İÇİN TER DÖKTÜLER

Survivor'un bu akşam ekranlara gelen bölümünde ikinci kez yemek ödülü heyecanı yaşandı. Şiş kebap, bulgur pilavı ödülü için yarışmacılar parkurda ter döktü. Son ana kadar kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunu Türk takımından Büşra Yalçın kazandı.

37. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Survivor 2019'un yayınlanan 37. bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Ada konseyinin toplandığı ve kıyasıya mücadelenin yaşandığı dokunulmazlık ödülünde kazanan taraf Türk takımı oldu. Eleme potasına Yunan takımından üç kişinin ismi öne çıktı. Bir kişinin adaya veda edeceği eleme potasında Tony, Spyros ve Vasilikos'un isimleri belirlendi.

YARIŞMACILAR BİRLEŞİYOR

Survivor'un 37. bölümünde, Dominik'te yarışan yarışmacıların karma bir takım haline gelerek karıştırılacağı açıklandı. Büyük heyecanların yaşandığı ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği programdai yarışmacılar siyah ve beyaz takım olarak ikiye ayrılacakları duyuruldu. Karma takımlarda kimlerin yer alacağıı henüz belirlenmemişken, yarışmacılar bu haber karşısında heyecanlı anlar yaşadı.

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