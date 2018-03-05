Survivor'da bu hafta kim elenecek? Acun Ilıcalı'dan sürpriz açıklama

Survivor 2018'de dokunulmazlık oyununu bu haftada kaybeden gönüllüler takımı oldukça stresli bir eleme akşamı yaşayacak. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Anıl ve Cumali, birer isim verirken, takım oylaması ile de bir arkadaşlarının ismi eleme potasına dahil oldu. İşte gönüllüler takımında eleme adayı olarak gösterilen isimler

Bireysel dokunulmazlık ödülünü kazanan Anıl, Emre'nin adını verirken, Cumali'de Melih'in adını söyledi. Takım oylamasının sonucunda da İpek eleme adayı olarak en çok ismi yazılan yarışmacı oldu. Bu sonucun ardından;

Melih, İpek ve Emre eleme adayı olarak bu akşam SMS oylarından gelen sonuçları bekleyecekler,

Baraka oyununda önemli değişiklik

Acun Ilıcalı baraka oyunu hakkında yapılan yenilikleri açıkladı. Bu haftadan itibaren oynanacak baraka oyununa en iyi erkek en iyi kadın olarak çıkılacak. Yani takımlarda 2 erkek ve 2 kız olacak. Bundan sonraki oyunlarda 10'da bitecek. Oyunun önceki versiyonunda bir hafta en iyi erkekler, bir hafta en iyi kızlar oynuyordu ve oyun 5'te bitiyordu.

250 bin lira ödül!

Enternasyonal Survivor yarışması için Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış fakat konunun detayları izleyicilere anlatılmamıştı. Bu yıl başlanan bu oyunda sembol oyununu en çok kazanan yarışmacı, Yunanistan ve Romanya takımlarının oyuncuları ile karşı karşıya gelecek.

Enternasyonal oyununu toplamda 3 kere kazanan yarışmacının ailesi ödül olarak Survivor'a gelecek. Enternasyonal oyununun finali kazanan yarışmacı da büyük bir ödülün sahibi olacak. Bu yarışmayı kazanan yarışmacı 250 bin liralık ödülün sahibi olacak.