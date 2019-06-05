Survivor'da bu hafta kim elendi? Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu
Survivor 2019'da bu hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden Beyaz takımdan bir kişi adaya veda etti. İzleyicilerden gelen SMS oylarıyla elenen ismin belirlendiği yarışmada arkadaşları tarafından potaya yollanan 2 adaydan birinin Survivor hayalleri son buldu. Peki, Survivor'da bu hafta kim elendi?
Rekabetin tavan yaptığı Survivor 2019'un dün akşam yayınlanan 87. bölümünde eleme heyecanı vardı. Eleme potasında yer alan Büşra ve Okay'dan biri Survivor adasına ve hayallerine veda etti. Öte yandan Survivor'un dün bölümünde ödül oyunu heyecanı vardı. İşte, bu hafta Survivor'da adaya veda eden isim ve dün akşam yaşananlar...
ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'ın dün akşamki 87. bölümünde yarışmacılar ödül için parkurda rakiplerine karşı yarıştı. Ödül oyununda kazanan Beyaz takım oldu ve ödülü alarak büyük moral depoladı.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor Türkiye-Yunanistan'da bu hafta eleme adayları Büşra ve Okay olarak belirlenmişti. İzleyicilerin verdiği kararla Survivor 2019'da bu hafta elenen isim Büşra oldu.
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