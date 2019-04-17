Survivor'da bu hafta kim elendi? Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSurvivor'da bu hafta kim elendi? Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu
GeriTelevizyon Survivor'da bu hafta kim elendi? Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
17.04.2019 - 07:41, Son Güncelleme:

Survivor'da bu hafta kim elendi? Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Survivor'da bu hafta kim elendi? Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu

Survivor 2019'da bu hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden Beyaz takımdan bir kişi adaya veda etti. İzleyicilerden gelen SMS oylarıyla elenen ismin belirlendiği yarışmada arkadaşları tarafından potaya yollanan 2 adaydan birinin hayalleri sonlanmış oldu. Peki, Survivor'da bu hafta kim elendi?

Dominik'te kıyasıya mücadelenin devam ettiği Survivor 2019'un dün akşam yayınlanan 49. bölümünde eleme heyecanı vardı. Birleşmeden önceki son konseyde, eleme potasında yer alan Kyriakos ve Tony'den biri Survivor adasına ve hayallerine veda etti. Öte yandan Survivor'un dün akşamki bölümünde sembol oyunu ile ödül oyunu heyecanı da vardı. İşte, bu hafta Survivor'da adaya veda eden isim ve dün akşam yaşananlar...

SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye-Yunanistan'ın dün akşam ekranlara gelen bölümünde Türk yarışmacılar, sembol oyununda karşı karşıya geldi. En iyi atışları yapan yarışmacılar sembolün sahibi oldu.  49. bölümde sembol oyununu erkeklerde Hikmet kazanırken kadınlarda ise kazanan Büşra oldu.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dominik'te büyük mücadele devam ederken, Survivor'un 49. bölümünde yarışmacılar yiyecek ödülü için parkurda rakiplerine karşı yarıştı. Ödül oyununda Yunan yarışmacı Nikos talihsiz kaza yaşadı ve başı yarıldı. Nikos'a sağlık ekipleri müdahale ederken, çıtır tavuk-kola yiyecek ödülünü Siyah takım kazandı.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor Türkiye-Yunanistan'da bu hafta eleme adayları Tony ve Kyriakos olarak belirlenmişti. İzleyicilerin verdiği kararla Survivor 2019'da bu hafta elenen isim Tony oldu. Tony, arkadaşlarıyla vedalaşırken duygusal anlar yaşadı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Endişelenecek hiçbir şey yok'

"Zor günlerimin en büyük destekçisi"

Herkes orada... Coachella çıkarması!

'15 yaşında falan...'