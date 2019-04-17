Survivor'da bu hafta kim elendi? Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu
Survivor 2019'da bu hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden Beyaz takımdan bir kişi adaya veda etti. İzleyicilerden gelen SMS oylarıyla elenen ismin belirlendiği yarışmada arkadaşları tarafından potaya yollanan 2 adaydan birinin hayalleri sonlanmış oldu. Peki, Survivor'da bu hafta kim elendi?
Dominik'te kıyasıya mücadelenin devam ettiği Survivor 2019'un dün akşam yayınlanan 49. bölümünde eleme heyecanı vardı. Birleşmeden önceki son konseyde, eleme potasında yer alan Kyriakos ve Tony'den biri Survivor adasına ve hayallerine veda etti. Öte yandan Survivor'un dün akşamki bölümünde sembol oyunu ile ödül oyunu heyecanı da vardı. İşte, bu hafta Survivor'da adaya veda eden isim ve dün akşam yaşananlar...
SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye-Yunanistan'ın dün akşam ekranlara gelen bölümünde Türk yarışmacılar, sembol oyununda karşı karşıya geldi. En iyi atışları yapan yarışmacılar sembolün sahibi oldu. 49. bölümde sembol oyununu erkeklerde Hikmet kazanırken kadınlarda ise kazanan Büşra oldu.
ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Dominik'te büyük mücadele devam ederken, Survivor'un 49. bölümünde yarışmacılar yiyecek ödülü için parkurda rakiplerine karşı yarıştı. Ödül oyununda Yunan yarışmacı Nikos talihsiz kaza yaşadı ve başı yarıldı. Nikos'a sağlık ekipleri müdahale ederken, çıtır tavuk-kola yiyecek ödülünü Siyah takım kazandı.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor Türkiye-Yunanistan'da bu hafta eleme adayları Tony ve Kyriakos olarak belirlenmişti. İzleyicilerin verdiği kararla Survivor 2019'da bu hafta elenen isim Tony oldu. Tony, arkadaşlarıyla vedalaşırken duygusal anlar yaşadı.
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