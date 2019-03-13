Survivor'da bu hafta kim elendi? İşte adaya veda eden isim
Survivor 2019'da bu hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden Yunan takımından bir kişi adaya veda etti. İzleyicilerden gelen SMS oylarıyla elenen ismin belirlendiği yarışmada arkadaşları tarafından potaya yollanan 3 adaydan birinin hayalleri sonlanmış oldu. Yapılan oylama sonucunda ise kimin adaya veda ettiği vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, Survivor'da adaya veda eden isim kim oldu? Survivor'da kim elendi?
Türkiye-Yunanistan konseptiyle ekranlara gelen Survivor 2019'da haftanın eleme gecesi, bu akşamki 24. bölümde yapıldı. Onun öncesinde ise ödül oyunu, sembol oyunu ve dostluk oyunu heyecanı vardı. İşte, 24. bölümüyle ekranlara gelen Survivor 2019'da bu gece yaşananlar ve Survivor hayallerine veda eden isim...
ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor Türkiye Yunanistan ödül oyununda nefesler tutuldu ve kıran kırana bir mücadele yaşandı. Türk ve Yunan takımı, karnıyarık ve içecek ödülünü almak için kıyasıya mücadele etti. Türk takımı ödül oyununu 10-3 gibi net bir skorla kazandı.
DOSTLUK OYUNUNU KİMLER KAZANDI?
Survivor 2019'un bu akşam yayınlanan bölümünde dostluk oyunu heyecanı da vardı. Ödül olarak kıymalı börek verilen yarışmayı erkeklerde Okay ve Tony kızlarda ise Melisa ve Dmitra kazandı.
Yarışmayı kazanan isimler, rakip takımdan birer tane daha yarışmacı belirleyerek kıymalı börek ödülünü birlikte yedi.
SEMBOL OYUNUNU KİMLER KAZANDI?
Survivor Türkiye Yunanistan 24. bölümde Türk takımı sembol oyunu oynadı. Kızlar ve erkeklerin kendi aralarında oynadıkları oyunu, erkeklerde Okay, kızlarda ise Sude kazandı.
BU HAFTA ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?
Survivor'da bu hafta dokunulmazlığı kaybeden Yunan takımında elenen isim belli oldu. Ada konseyinde yapılan oylama sonucu en çok oyu alan Tony'nin yanı sıra Simos ve Vasilis'dan birisi yapılan SMS oylamasının sonucuna göre adaya veda etti.
Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan mücadelesine bu hafta veda eden isim en az oyu alarak Simos oldu.
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