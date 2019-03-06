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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
06.03.2019 - 00:18, Son Güncelleme:

Survivor'da dün kim elendi? İşte Survivor 2019'a 20. bölümde veda eden isim

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Survivor'da dün kim elendi? İşte Survivor 2019'a 20. bölümde veda eden isim

Survivor'ın 5 Mart tarihli bölümünde eleme konseyi yapıldı. Survivor'da bu hafta dokunulmazlığı kaybeden Türk takımından bir isim adaya ve hayallerine veda etti. Elenen ismi SMS oylaması belirledi. Peki, Survivor'da dün kim elendi? İşte Survivor 2019'a 20. bölümde veda eden isim

Survivor 2019'da bu hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden Türk takımından bir kişi adaya veda etti. İzleyicilerden gelen SMS oylarıyla elenen ismin belirlendiği yarışmada arkadaşları tarafından potaya yollanan 3 adaydan birinin hayalleri sonlanmış oldu. Yapılan oylama sonucunda ise kimin adaya veda ettiği vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, Survivor'da adaya veda eden isim kim oldu? Survivor'da kim elendi?

İLETİŞİM OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yirminci bölümde Türk takımında kızlar ve erkekler iletişim oyununda kendi aralarında mücadele etti.

Erkeklerde Okay ve Atakan son yarışmacı olarak mücadele ederken, dengesini kaybeden Okay, ödülü Atakan’a kaptırdı. kadınlar mücadelesinde ise Seda, ödülün sahibi oldu.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan ödül oyununda nefesler tutuldu ve kıran kırana bir mücadele yaşandı. Türk ve Yunan takımı, ödül oyununda galip gelmek için kıyasıya mücadele etti. Oyun boyunca kıran kırana rekabet devam ederken, Türk takımı ödül oyununu kazandı.

BU HAFTA ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

Survivor'da bu hafta dokunulmazlığı kaybeden Türk takımında elenen isim belli oldu.

Ada konseyinde yapılan oylama sonucu en çok oyu alan Ecem'in yanı sıra Okay ve Hakan'dan birisi geçtiğimiz pazar akşamı yapılan SMS oylamasının sonucuna göre adaya veda etti.

Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan mücadelesine veda eden isim en az oyu alarak Ecem oldu.

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