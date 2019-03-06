Survivor'da dün kim elendi? İşte Survivor 2019'a 20. bölümde veda eden isim
Survivor'ın 5 Mart tarihli bölümünde eleme konseyi yapıldı. Survivor'da bu hafta dokunulmazlığı kaybeden Türk takımından bir isim adaya ve hayallerine veda etti. Elenen ismi SMS oylaması belirledi. Peki, Survivor'da dün kim elendi? İşte Survivor 2019'a 20. bölümde veda eden isim
Survivor 2019'da bu hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden Türk takımından bir kişi adaya veda etti. İzleyicilerden gelen SMS oylarıyla elenen ismin belirlendiği yarışmada arkadaşları tarafından potaya yollanan 3 adaydan birinin hayalleri sonlanmış oldu. Yapılan oylama sonucunda ise kimin adaya veda ettiği vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, Survivor'da adaya veda eden isim kim oldu? Survivor'da kim elendi?
İLETİŞİM OYUNUNU KİMLER KAZANDI?
Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yirminci bölümde Türk takımında kızlar ve erkekler iletişim oyununda kendi aralarında mücadele etti.
Erkeklerde Okay ve Atakan son yarışmacı olarak mücadele ederken, dengesini kaybeden Okay, ödülü Atakan’a kaptırdı. kadınlar mücadelesinde ise Seda, ödülün sahibi oldu.
ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor Türkiye Yunanistan ödül oyununda nefesler tutuldu ve kıran kırana bir mücadele yaşandı. Türk ve Yunan takımı, ödül oyununda galip gelmek için kıyasıya mücadele etti. Oyun boyunca kıran kırana rekabet devam ederken, Türk takımı ödül oyununu kazandı.
BU HAFTA ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?
Survivor'da bu hafta dokunulmazlığı kaybeden Türk takımında elenen isim belli oldu.
Ada konseyinde yapılan oylama sonucu en çok oyu alan Ecem'in yanı sıra Okay ve Hakan'dan birisi geçtiğimiz pazar akşamı yapılan SMS oylamasının sonucuna göre adaya veda etti.
Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan mücadelesine veda eden isim en az oyu alarak Ecem oldu.
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