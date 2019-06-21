Survivor'da bu hafta kim elendi?
Final heyecanına sayılı günler kalan Survivor'da bu haftaki dokunulmazlık oyunları kaybeden siyah takımdan bir kişi adaya ve şampiyonluk hayallerine veda etti. Emre ve Sude'nin eleme adayı olarak belirlendiği konseyde, en az oyu alan yarışmacı Survivor'dan elendi. Peki, Survivor'da bu hafta kim elendi?
Survivor 2019'un dün akşam ekranlara gelen 100. bölümünde siyah ve beyaz takım ikinci dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Beyaz takım, ikinci dokunulmazlık oyununu kazanarak siyah takım karşısında galip gelen taraf oldu. İşte, Survivor'da dün gece yaşananlar ve elenen isim...
DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Final için geri sayım başlarken, ekranlara gelen 100. bölümde siyah ve beyaz takım dokunulmazlık için karşı karşıya geldi.
Finale kalmak için ellerinden geleni yapan iki takımın yarışmacıları parkurda sıkı mücadeleye tutuştu. 20 Haziran 2019'da Survivor'da dokunulmazlık oyununu beyaz takım kazandı.
Siyah takım oyunu kaybettikten sonra ada konseyine gitti.
SURVİVOR 2019'DAN KİM ELENDİ?
Survivor 2019'da hızlı elemeler başladı ve siyah takım aralarından ayrılmasını istedikleri bir kişiyi belirledi. Survivor'un 100. bölümünde Türk yarışmacılardan Emre ve Sude eleme adayı olarak seçildi.
Eleme için en az oyu alan isim yarışmaya ve Dominik'e veda etti. 20 Haziran’daki bölümde en düşük oyu alarak Survivor'dan elenen isim Sude oldu.
Elendiğini öğrenen Sude gözyaşlarına boğuldu. Konseyde konuşma yapan Sude, Seda ve Bora'nın kazanmasını istediğini söyledi.
ACUN ILICALI’DA HER İKİ EKİBE DE TEBRİK
Survivor’un 100. bölümünde konseyde konuşan Acun Ilıcalı, iki takımı tebrik etti. Kardeşliği, dostluğu sonuna kadar hissettirdiniz diyen Acun Ilıcalı, takımlarda kim Türk, kim Yunan fark edemez olduk ifadelerini kullandı.
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