Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dominik'te Enes Batur sürprizi
İlgileri üzerine toplayan yarışma programı Survivor 2019'da, heyecan devam ederken, ekranlara gelen 95. bölümde Enes Batur sürprizi yaşandı. Dominik'te devam eden mücadelede dokunulmazlık oyunu için siyah ve beyaz takım kıran kırana yarıştı. Peki, Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, yarışmanın 95. bölümünde yaşananlar.
Survivor 2019'un, yayın günlerinin Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba akşamlarına alınmasının ardından rekabet artmaya devam ediyor. Survivor'un yayınlanan yeni bölümünde sosyal medya fenomeni Enes Batur'un Dominik'te yarışması damga vurdu. Öte yandan, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu da gerçekleşti. Peki, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte, Survivor'un 95. bölümünde ekranlara yansıyanlar.
DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 15 Haziran akşamı ekranlara gelen 95. bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Siyah ve beyaz takım dokunulmazlığı kazanmak için parkurda mücadele etti. Yarışmacılar için büyük önem taşıyan oyun, izleyenlere de nefes kesen anlar yaşattı. Survivor'un 95. bölümünde dokunulmazlığı, siyah takım 10'a 5 kazandı.
ENES BATUR PARKUDA YARIŞTI
Sosyal medya fenomeni Enes Batur, Survivor'un 95. bölümünde Dominik'e gelerek parkurda yarıştı. Emre ile iddiaya giren Enes Batur, iddiayı kazanmak için 2 defa parkura çıktı. Enes Batur parkurdaki ilk denemesinde başarısız oldu, ikinci kez şansını deneyen sosyal medya fenomeni iddiayı kazandı. İddia sonrası Emre'nin başına bir kova dolusu bu döküldü. Yarışmada yaşanan o anlar izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
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