Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dominik'te Enes Batur sürprizi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSurvivor'da bu hafta dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dominik'te Enes Batur sürprizi
GeriTelevizyon Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dominik'te Enes Batur sürprizi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
15.06.2019 - 23:38, Son Güncelleme:

Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dominik'te Enes Batur sürprizi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dominik'te Enes Batur sürprizi

İlgileri üzerine toplayan yarışma programı Survivor 2019'da, heyecan devam ederken, ekranlara gelen 95. bölümde Enes Batur sürprizi yaşandı. Dominik'te devam eden mücadelede dokunulmazlık oyunu için siyah ve beyaz takım kıran kırana yarıştı. Peki, Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, yarışmanın 95. bölümünde yaşananlar.

Survivor 2019'un, yayın günlerinin Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba akşamlarına alınmasının ardından rekabet artmaya devam ediyor. Survivor'un yayınlanan yeni bölümünde sosyal medya fenomeni Enes Batur'un Dominik'te yarışması damga vurdu. Öte yandan, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu da gerçekleşti. Peki, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte, Survivor'un 95. bölümünde ekranlara yansıyanlar. 

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 15 Haziran akşamı ekranlara gelen 95. bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Siyah ve beyaz takım dokunulmazlığı kazanmak için parkurda mücadele etti. Yarışmacılar için büyük önem taşıyan oyun, izleyenlere de nefes kesen anlar yaşattı. Survivor'un 95. bölümünde dokunulmazlığı, siyah takım 10'a 5 kazandı.

ENES BATUR PARKUDA YARIŞTI

Sosyal medya fenomeni Enes Batur, Survivor'un 95. bölümünde Dominik'e gelerek parkurda yarıştı. Emre ile iddiaya giren Enes Batur, iddiayı kazanmak için 2 defa parkura çıktı. Enes Batur parkurdaki ilk denemesinde başarısız oldu, ikinci kez şansını deneyen sosyal medya fenomeni iddiayı kazandı. İddia sonrası Emre'nin başına bir kova dolusu bu döküldü. Yarışmada yaşanan o anlar izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Derin dekolte
Müjde Ar çocuklar gibi eğlendi
Evlendiler... İşte ilk fotoğraf!
Enis Fosforoğlu'ndan güzel haber