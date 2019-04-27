Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
TV8 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından büyük ilgi gören Survivor 2019'un 27 Nisan tarihli 56. bölümünde dokunulmazlık oyunu ve erzak ödülü heyecanı vardı. Büyük finale doğru rekabetin giderek kızıştığı Survivor'da yarışmacılar dokunulmazlığın rahibi olmak için rakiplerine karşı parkurda ter döktü. Peki, Survivor 2019'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, Survivor 2019'un 56. bölümünde yaşananlar.
Türkiye-Yunanistan formatı ile ekranlara gelen Survivor 2019'da birleşme partisinin ardından büyük finale doğru heyecan başladı ve yarışmacılar arasında rakabet de giderek arttı. Survivor'un 27 Nisan Cuma tarihinde ekranlara gelen 56. bölümünde dokunulmazlık ödülünün kazananı da belli oldu. Peki, Survivor 2918'un 56. bölümünde dokunulmazlık ve erzak oyununu kimler kazandı? İşte, detaylar.
ERZAK ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor 2019'un 56. bölümünde yarışmacılar erzak ödülü için rakiplerine karşı parkurda kyasıya mücadele etti. Yarışmada büyük finale doğru geri sayım başlarken yarışmacılar arasında da rekabetin dozu giderek arttı. Erzak oyununda siyah ve beyaz takım ayrı ayrı yarıştı. Oyun sırasında siyah takımdan Afroditi Sude ile yaptığı mücadelede performansı ile adeta göz doldurdu. Survivor 2019'da bu hafta erzak ödülünü 10'a 4 siyah takım kazandı.Siyah takım erzak ödülü sonrası büyük moral depoladı.
DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Türkiye-Yunanistan Survivor'un 56. bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık ödülü için haftanın ilk oyunununda rakiplerine karşı parkuda mücadele etti.
Dokunulmazlık oyununda kaybeden takımdan iki aday çıkacak ve ertesi gün ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Survivor 2019'un 56. bölümünde dokunulmazlık oyununun kazanan ismi gecenin sonunda belli olacak.
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