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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.06.2019 - 07:15, Son Güncelleme:

Survivor’da bu hafta dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayları kimler?

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Survivor’da bu hafta dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayları kimler?

Büyük final için gün sayan Survivor 2 Haziran Pazar günü 85. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Survivor Türkiye Yunanistan'ın 85. bölümünde ada konseyinde bu hafta eleme adayları belli oldu. Peki, Survivor’da bu hafta dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayları kimler?

Survivor 2019’da heyecan giderek artıyor. Survivor Türkiye Yunanistan’ın son bölümünde önce dokunulmazlık ardından konsey heyecanı yaşandı. Parkura damga vuran isim Panagiotis oldu, Yunan yarışmacı atışları boş geçmedi. Survivor Türkiye Yunanistan’da bu hafta dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Sorusunun yanıtı ardından eleme adayları belli oldu. Haftanın ilk dokunulmazlığını siyah takım kazandı. Peki, eleme adayları kimler oldu?

Survivor Türkiye Yunanistan 85. bölümde gerçekleşen ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden beyaz takımda eleme adayları belli oldu. Türk yarışmacıların verdiği oylarla eleme adayı olan ilk isim Büşra oldu.. Yunan yarışmacıların verdiği oylarla eleme adayı olan ikinci isim ise Okay oldu.

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