Survivor’da bu hafta dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayları kimler?
Büyük final için gün sayan Survivor 2 Haziran Pazar günü 85. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Survivor Türkiye Yunanistan'ın 85. bölümünde ada konseyinde bu hafta eleme adayları belli oldu. Peki, Survivor’da bu hafta dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayları kimler?
Survivor 2019’da heyecan giderek artıyor. Survivor Türkiye Yunanistan’ın son bölümünde önce dokunulmazlık ardından konsey heyecanı yaşandı. Parkura damga vuran isim Panagiotis oldu, Yunan yarışmacı atışları boş geçmedi. Survivor Türkiye Yunanistan’da bu hafta dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Sorusunun yanıtı ardından eleme adayları belli oldu. Haftanın ilk dokunulmazlığını siyah takım kazandı. Peki, eleme adayları kimler oldu?
Survivor Türkiye Yunanistan 85. bölümde gerçekleşen ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden beyaz takımda eleme adayları belli oldu. Türk yarışmacıların verdiği oylarla eleme adayı olan ilk isim Büşra oldu.. Yunan yarışmacıların verdiği oylarla eleme adayı olan ikinci isim ise Okay oldu.
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