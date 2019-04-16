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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.04.2019 - 08:13, Son Güncelleme:

Survivor'da bu hafta araba ödülünü kim kazandı?

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Survivor'da bu hafta araba ödülünü kim kazandı?

Survivor 2019'un dün akşam yayınlanan 48. bölümünde araba ödülü için kıyasıya mücadele vardı. Böylesine büyük bir ödül için tüm yarışmacılar birbirleriyle sonuna kadar mücadele etti. Gecenin sonunda araba ödülüne sahip olan ismin kim olduğu ise, sevilen yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? Araba ödülünü hangi yarışmacı aldı?

Survivor 2019'da araba ödülü heyecanı vardı. Araba ödülü için Siyah ve Beyaz takım zorlu parkurda sonuna kadar mücadele etti ve bu büyük ödül için ter döktü. Gecenin sonunda oyunu kazanan kişi arabanın sahibi oldu. Öte yandan dün akşam bir de hamburger ödül oyunu yapıldı. İşte, İşte Survivor 2019'da 48. bölümde yaşananlar...

HAMBURGER ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan’ın 48. bölümünde ödül oyunu oynandı. Survivor'da beyaz ve siyah takım ödül oyununda karşı karşıya geldi. Ödül oyununu 10'a 8 beyaz takım kazandı ve araba ödüllü oyun öncesi büyük moral depoladı.

Öte yandan, ödül oyunu sonrası Dalaka ve Tony arasında tartışma çıktı. Tony ve Dalaka arasındaki tartışmada diğer yarışmacılar iki tarafı da sakinleştirmeye çalıştı.

ARABA ÖDÜLÜNÜ BU HAFTA KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan’ın 15 Nisan 2019 akşamı ekranlara gelen 48. bölümünde siyah ve beyaz takım araba ödülü için kıyasıya mücadeleye girdi.

Araba oyununda siyah takım 10’a 6 beyaz takım karşısında kazanarak "Siyah mı beyaz mı?" oyununa kaldı.

Oyunda Elpida ve Panagiotis finale kaldı ve Elpida oyunu kazanarak bu hafta arabanın sahibi oldu.

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