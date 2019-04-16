Survivor'da bu hafta araba ödülünü kim kazandı?
Survivor 2019'un dün akşam yayınlanan 48. bölümünde araba ödülü için kıyasıya mücadele vardı. Böylesine büyük bir ödül için tüm yarışmacılar birbirleriyle sonuna kadar mücadele etti. Gecenin sonunda araba ödülüne sahip olan ismin kim olduğu ise, sevilen yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? Araba ödülünü hangi yarışmacı aldı?
Survivor 2019'da araba ödülü heyecanı vardı. Araba ödülü için Siyah ve Beyaz takım zorlu parkurda sonuna kadar mücadele etti ve bu büyük ödül için ter döktü. Gecenin sonunda oyunu kazanan kişi arabanın sahibi oldu. Öte yandan dün akşam bir de hamburger ödül oyunu yapıldı. İşte, İşte Survivor 2019'da 48. bölümde yaşananlar...
HAMBURGER ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor Türkiye Yunanistan’ın 48. bölümünde ödül oyunu oynandı. Survivor'da beyaz ve siyah takım ödül oyununda karşı karşıya geldi. Ödül oyununu 10'a 8 beyaz takım kazandı ve araba ödüllü oyun öncesi büyük moral depoladı.
Öte yandan, ödül oyunu sonrası Dalaka ve Tony arasında tartışma çıktı. Tony ve Dalaka arasındaki tartışmada diğer yarışmacılar iki tarafı da sakinleştirmeye çalıştı.
ARABA ÖDÜLÜNÜ BU HAFTA KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye Yunanistan’ın 15 Nisan 2019 akşamı ekranlara gelen 48. bölümünde siyah ve beyaz takım araba ödülü için kıyasıya mücadeleye girdi.
Araba oyununda siyah takım 10’a 6 beyaz takım karşısında kazanarak "Siyah mı beyaz mı?" oyununa kaldı.
Oyunda Elpida ve Panagiotis finale kaldı ve Elpida oyunu kazanarak bu hafta arabanın sahibi oldu.
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