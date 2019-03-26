Survivor’da bu hafta araba ödülünü kim kazandı?
İlgiyle takip edilen yarışma programı Survivor’da bu akşam ödül oyunu heyecanı vardı. Survivor 2019’un 25 Mart Pazartesi akşamı ekranlara gelen 33. bölümünde yarışmacılar, araba ödülünü kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Peki, Survivor’da bu hafta araba oyununu kim kazandı?
Dominik’te devam eden ve Türk-Yunan takımlarının yarıştığı Survivor 2019’da, iki takım yarışmacıları karışık şekilde araba ödülü için mücadele ettiler. Gecenin sonunda bir isim araba ödülünün sahibi oldu. Öte yandan Survivor’un bu akşamki bölümünde bir de hamburger ödüllü yarışma vardı. İşte Survivor’un 33. Bölümünde olanlar ve araba ödülünü kazanan isim...
HAMBURGER ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor 2019’un 25 Mart 2019 tarihli bölümünde Türk ve Yunan takımları hamburger oyunu için parkurda kıyasıya mücadele verdi. Ödülü kazanan yarışmacılar hamburger, patates ile karınlarını doyurdu. Survivor 2019’da yarışı Türk takımı 10-7 kazanarak, hamburger ödülünün sahibi oldu. Ödül sonrası Türk takımı yarışmacıları oldukça motive oldu.
ARABA OYUNUNUN KAZANANI
Survivor’ın bu akşamki bölümünde araba ödülü heyecanı vardı. Karışık olarak yapılan yarışta, yarışmacılar beyaz ve siyah olarak karma takım oluşturuldu. İki takımın mücadelesini izleyen yarışmacılar heyecanlı anlar yaşadı. Emre ve Panagiotis'in takımının karşı karşıya geldiği oyunda, kazanan Emre'nin takımı oldu. Nikos ve Sude'nin final etabına kaldığı oyunda Sude, arabayı kazanan taraf oldu.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor Türkiye Yunanistan'ın 32. bölümünde haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Yunan takımında ada konseyinde Spyros'un ismi çıktı ve böylelikle Spyros haftanın ilk eleme adayı olmuş oldu.
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