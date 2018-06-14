Survivor'da bu akşam kim elendi? İşte Survivor adasına veda eden isim
Survivor 2018'in bu akşam ekranlara gelen 97. bölümünde eleme heyecanı vardı. Acun Ilıcalı'nın detaylarını açıkladığı yeni eleme sistemi sonrası yapılan ilk ada konseyinde belirlenen üç isimden biri adaya veda etti. Ada konseyinde ismi belirlenen Merve, Hakan ve Sema'dan biri Survivor adasından ayrılmak zorunda kaldı. Peki, Survivor'da bu akşam kim elendi?
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2018'de bu gece, üç günün ardından ikinci kez eleme heyecanı vardı. Gerilimin eksik olmadığı eleme gecesinin sonunda bir isim adadan ayrıldı. Survivor'da kim elendi sorusu sevilen programın takipçileri tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. İşte, Survivor'da elenen ve hayallerine veda eden o isim...
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da eleme sistemi ve dokunulmazlık oyunlarında değişiklik yapılmasının ardından ilk kez eleme heyecanı yaşandı. Dün akşamki bölümde dokunulmazlık oyunlarında bireysel olarak yarışan yarışmacılar bu kez de adaların birleşmesi sonrası ilk kez eleme gecesi yaşadı. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı yeni eleme sistemine göre, kadınlar ve erkeklerde dokunulmazlığı kazanan isimler birer eleme adayı belirledi. üçüncü eleme adayı da ada konseyinde yapılan oylama sonrası belli oldu. Böylece eleme potasında, Merve, Hakan ve Sema olmak üzere toplamda üç kişi yer aldı.
Geçtiğimiz günlerde yapılan toplu SMS oylaması sonucu eleme potasındaki isimlerden Merve en az oyu alarak Survivor'a veda etmek zorunda kaldı. Survivor'dan elenen Merve son olarak şunları söyledi; Buraya kadarmış, bu sene çok fazla sakatlık ve şanssızlık yaşadım, diyecek çok fazla bir şey yok. Herkese çok teşekkür ediyorum…
SURVİVOR'DA DÜN AKŞAM NE OLDU?
Survivor 2018'de dün akşam yarışmacılar dokunulmazlık oyununda ilk kez bireysel olarak yarıştı. Survivor 2018'de bireysel oyunların başlamasının ardından ilk dokunulmazlık oyununda kadınlarda dokunulmazlık sembolünü alan isim saniyelerle belli oldu. Nefes kesen mücadelelerin ardından kadınlarda kazanan isim Nagehan Karadere oldu. Bu sonucun ardından Nagehan bir kişiyi eleme adayı olarak belirleme hakkı kazandı.
Dokunulmazlık oyununun erkekler etabı da oldukça heyecanlıydı. Survivor 2018'in bireysele dönmesinin ardından erkeklerde oynanan ilk dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Erkekler finalinde Anıl ve Adem karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununu erkeklerde Adem Kılıççı kazandı. Adem de tıpkı Nagehan gibi bir eleme adayı belirleme hakkı kazandı.
Ada konseyinde yapılan oylama sonucu Merve Aydın en çok oyu olarak ilk eleme adayı oldu. Erkeklerde dokunulmazlığı kazanan Adem ise ikinci eleme adayı olarak Hakan’ın ismini söyledi. Nagehan'da üçüncü eleme adayı olarak Sema Aydemir’i seçti.
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