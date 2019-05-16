Survivor'da bil bakalım oyununu kim kazandı? Survivor son bölümde yaşananlar
TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi çekici oyunları ile büyük beğeni kazanan Survivor 2019'da yaşanan eleme sonrası, bil bakalım oyunu oynandı. Survivor'un 70. bölümünde oynanan Bil Bakalım yarışmasında, Yunan yarışmacılar kendilerine yöneltilen sorulara yanıt aradı. Peki, Survivor'un 70. bölümünde bil bakalımı kim kazandı? İşte, yarışmanın 70. bölümünde yaşananlar.
Türkiye-Yunanistan konspti ile ekranlara gelen Survivor 2019'da büyük finale doğru geri sayım heyecanı başladı. Survivor'da haftanın elemesi sonrası, Yunan yarışmacılar bil bakalım oyununda karşı karşıya geldi. Peki, bil bakalım oyununu hangi isim kazandı? İşte, Survivor'un 70. bölümünde yaşananlara dair bazı bilgiler.
BİL BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'un geçtiğimiz bölümünde, yapılan oylama sonucu siyah takımdan Atakan elenerek adaya veda etti. Eleme sonrası, Survivor'un 70. bölümünde bil bakalım yarışması düzenlendi. Rekabetin kızıştığı programda, Yunan yarışmacılar kendilerine sorulan sorulara cevap aradı. Bil bakalım yarışmasını bu hafta beyaz takım kazandı.
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