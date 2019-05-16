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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.05.2019 - 08:31, Son Güncelleme:

Survivor'da bil bakalım oyununu kim kazandı? Survivor son bölümde yaşananlar

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Survivor'da bil bakalım oyununu kim kazandı? Survivor son bölümde yaşananlar

TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi çekici oyunları ile büyük beğeni kazanan Survivor 2019'da yaşanan eleme sonrası, bil bakalım oyunu oynandı. Survivor'un 70. bölümünde oynanan Bil Bakalım yarışmasında, Yunan yarışmacılar kendilerine yöneltilen sorulara yanıt aradı. Peki, Survivor'un 70. bölümünde bil bakalımı kim kazandı? İşte, yarışmanın 70. bölümünde yaşananlar.

Türkiye-Yunanistan konspti ile ekranlara gelen Survivor 2019'da büyük finale doğru geri sayım heyecanı başladı. Survivor'da haftanın elemesi sonrası, Yunan yarışmacılar bil bakalım oyununda karşı karşıya geldi. Peki, bil bakalım oyununu hangi isim kazandı? İşte, Survivor'un 70. bölümünde yaşananlara dair bazı bilgiler.

BİL BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un geçtiğimiz bölümünde, yapılan oylama sonucu siyah takımdan Atakan elenerek adaya veda etti. Eleme sonrası, Survivor'un 70. bölümünde bil bakalım yarışması düzenlendi. Rekabetin kızıştığı programda, Yunan yarışmacılar kendilerine sorulan sorulara cevap aradı. Bil bakalım yarışmasını bu hafta beyaz takım kazandı.

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