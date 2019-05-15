Survivor'da bu hafta kim elendi? Survivor'da araba ödülünü kim kazandı?
Survivor'da araba ödülü heyecanı vardı. Araba ödülü için siyah ve beyaz takım zorlu parkurda sonuna kadar mücadele etti. Gecenin sonunda bu hafta adaya ve hayallerine veda eden isim de belli oldu. Peki, Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? Survivor'da bu hafta kim elendi?
Türkiye-Yunanistan konseptiyle ekranlara gelen Survivor 2019'un dün akşam yayınlanan 69. bölümünde, araba ödülü oyunu, sembol oyunu ve eleme heyecanı vardı. Zorlu mücadelenin sonunda bu hafta araba ödülünü kazanan isim belli oldu. Öte yandan bu hafta dokunulmazlığı kaybeden siyah takımdan elenen isim belli oldu. İşte, Survivor'da dün akşam yaşanan tüm gelişmeler...
ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde araba ödülü için kıyasıya mücadele vardı. Böylesine büyük bir ödül için tüm yarışmacılar birbirleriyle sonuna kadar mücadele etti.
Beyaz takım, araba oyununu 10'a 8 kazanarak 'siyah mı beyaz mı? oyununa kaldı. Oyun sonucu bu hafta araba ödülünü yarışmanın iddialı isimlerinden Afroditi kazandı.
SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'ın 69. bölümünde bir de sembol oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar sembol oyununda yine parkurda ter döktü. Sembol oyununu kadınlarda kazanan isim Seda oldu. Seda böylelikle sembolü üç hafta üst üste kazanmış oldu. Sembolü erkeklerde kazanan ise Yusuf oldu.
BU HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor Türkiye Yunanistan'ın dün akşam yayınlanan 69. bölümünde, bu hafta dokunulmazlığı kaybeden siyah takımda elenen isim belli oldu. Yapılan oylama sonucu siyah takımda yer alan Atakan adaya ve Survivor hayallerine veda eden isim oldu.
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