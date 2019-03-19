Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? İşte Survivor 2019'da 28. bölümde yaşananlar
Türkiye-Yunanistan konseptiyle ekranlara gelen Survivor 2019'un bu akşam yayınlanan 28. bölümünde, araba ödülü için kıyasıya mücadele edildi. Böylesine büyük bir ödül için tüm yarışmacılar birbirleriyle sonuna kadar yarıştı. Peki, Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? Araba ödülünü hangi yarışmacı aldı?
Survivor 2019'da araba ödülü heyecanı vardı. Araba ödülü için Türk ve Yunan takımı karışık olarak eşleşti. Oyunu kazanan kişi arabanın sahibi oldu. Öte yandan bu akşam bir de kek ve çiğ börekten oluşan ödül oyunu yapıldı. İşte, İşte Survivor 2019'da 28. bölümde yaşananlar...
ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Heyecan ve gerilimin bir an olsun düşmediği Survivor'da ödül oyunu için Türk ve Yunan takımları sonuna kadar mücadele etti. Finale kadar çekişmenin devam ettiği ödül oyununun bu akşam ki kazananı Yunan takımı oldu. Oyunu kazanan Yunan yarışmacılar, kek ve çiğ börek yiyerek moral depoladı.
Öte yandan, ödül oyununda kaybeden Türk takımında Bora ve Hikmet arasında oyuncu seçimi konusunda gerginlik yaşandı. Bora'nın yanlış seçim yaptıkları yönündeki yorumu Hikmet ile aralarında anlaşmazlığa neden oldu.
ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Araba ödülü için mücadele eden yarışmacılar, zorlu parkurda galip gelmek adına tüm güçleriyle yarıştı. Oyunu kazanan takım Dimitra’nın takımı oldu. Son ana kadar mücadele dozunun düşmediği oyunu Tony kazandı ve araba ödülünün sahibi oldu.
Survivor'da Geçtiğimiz hafta da motosiklet ödüllü yarışma yapılmış bu oyunun galibi ise Türk takımından Büşra olmuştu.
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