Survivor'da araba ödülünü kim kazandı?
İlgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2019'un TV8 ekranlarında yayınlanan 44. bölümünde araba ödülü heyecanı yaşandı. Dominik'te büyük finale doğru geri sayım devam ederken, yarışmacılar arasında rekabet de giderek kızışıyor. Survivor'un 9 Nisan tarihinde ekranlara gelen bölümünde yarışmacılar araba ödülü için parkurda ter döktü. Programın geçtiğimiz bölümlerinde, Melisa ve Sude eleme potasına girmişti. Peki, Survivor'da bu hafta araba ödülünü kim kazandı? 44. bölümün sonunda Dominik'e veda eden isim kim oldu? İşte, Survivor 2019'un son bölümünde yaşananlar...
TV8 ekranlarında severek izlenen yarışma programı Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 9 Nisan tarihinde yayınlanan 44. bölümünde dokunulmazlık ve araba ödülü heyecanı yaşandı. Gecenin finalinde ise eleme potasında bulunan bir kişi adaya veda etti. Peki, Survivor 2019'da bu hafta araba ödülünü kim kazandı? Hangi isim adaya veda etti? İşte, Survivor 2019'un 9 Nisan tarihinde ekranlara gelen 44. bölümü ile ilgili detaylar...
SEMBOL ÖDÜLÜNÜ KİMLER KAZANDI?
Survivor 2019'un 44. bölümünde Türk yarışmacılar sembol ödülü için karşı karşıya geldi. Kadınlar ve erkeklerin ayrı olarak yarıştığı oyunda yine heyecanlı anlar yaşandı. Sembol oyununu bu hafta erkeklerde Hikmet, kadınlarda ise Sabriye kazandı.
ARABA ÖDÜLÜNÜN KAZANANI
9 Nisan tarihinde yayınlanan Survivor'un 44. bölümünde araba ödülü için yarışmacılar büyük mücadele verdi. Dimitri ile karşı karşıya gelen Sabriye rakibine yenildiğinde tansiyon yükseldi. Siyah ve beyaz takım 9-9 skor yapınca bayrak yarışına gidildi. Kıyasıya mücadelenin ardından araba ödülünün kazananı Yunan yarışmacı Kyriakos oldu.
ADAYA KİM VEDA ETTİ?
Survivor'un kırk ikinci bölümünde ada konseyinde, siyah takımda bulunan Yunan yarışmacılar toplandı ve adaya veda edecek isimleri belirledi. Survivor'da bu hafta elenecek ismin Türk takımından olacağı için, eleme potasına giren ikinci isim Melisa olarak seçildi. Siyah takımdan ilk eleme adayı ise Sude olarak belirlendi. Adaya veda edecek isim ilerleyen saatlerde belli olacak.
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