Survivor'da bu hafta araba ödülünü kim kazandı?
TV8 ekranlarında seyirciler tarafından heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2019'da bu akşam araba ödülü heyecanı yaşandı. Survivor'un 39. bölümünde, yarışmacıların siyah ve beyaz olmak üzere iki takım olarak karışık yarıştığı oyunda, yarışmacılar parkurda yine ter döktü. Gecenin sonunda bir kişi ise araba ödülünün sahibi oldu. Peki, Survivor'un 39. bölümünde araba ödülünü kim kazandı? İşte Survivor'un bu akşamki bölümünde yaşananlar...
Türkiye-Yunanistan konsepti ile TV8'de izleyici ile buluşan ve her oyunda heyecan dolu anların yaşandığı Survivor bu akşam yine nefeslerin kesildiği bir oyunla ekranlara geldi. Survivor'un 2 Nisan'da yayınlanan 39. bölümde karışık araba ödülü ve sembol oyunu oynanadı. İşte yarışmanın takipçilerinin merak ettiği Survivor 2019'un araba ödülünü kazanan ismi...
ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Araba ödüllü yarışma için yarışmacıların siyah ve beyaz olmak üzere iki ayrı takım oluşturduğu oyunda kıyasıya mücadele yaşandı. Kıran kırana geçen oyunda Sude ve Dalaka iki ayrı takım oluşturdu. Survivor'un 39. bölümünde ise bu hafta arabayı kazanan kişi Sude oldu.
SEMBOL ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye Yunanistan'ın bu akşamki bölümünde Türk takımında sembol oyunu oynandı. Kadınların ve erkeklerin iki ayrı takım oluşturduğu oyunda iki kişi sembol ödülünün sahibi oldu. Heyecanlı mücadele sonrası erkeklerde sembolü kazanan kişi Emre, kadınlarda ise Melisa oldu.
SURVİVOR'DA DÜN AKŞAM YAŞANANLAR
İzleyiciler tarafından heyecanla takip edilen ve her hafta birbirinden farklı oyunların oynandığı Survivor'da bu akşam yarışmacılar yiyecek ödülü için karşı karşıya geldi. Et, patates püresi ve kola ödülünü Türk takımı kazandı. Ödülün kazanan isimleri Sude ve Okay oldu. Yarışmacılar ödül sonrası yarışmaya daha çok motive oldu.
KEBAP ÖDÜLÜ İÇİN TER DÖKTÜLER
Survivor'un bu akşam ekranlara gelen bölümünde ikinci kez yemek ödülü heyecanı yaşandı. Şiş kebap, bulgur pilavı ödülü için yarışmacılar parkurda ter döktü. Son ana kadar kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunu Türk takımından Büşra Yalçın kazandı.
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