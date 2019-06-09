Acun'dan büyük sürpriz! Survivor’da 9 Haziran akşamı dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor’da dokunulmazlık oyunu 9 Haziran Pazar akşamına damga vurdu. Siyah takımın kazanmak zorunda olduğu dokunulmazlık oyununda her iki takım da tüm gücünü ortaya koydu ancak kazanan sadece bir taraf oldu. İşte, Survivor’da 9 Haziran akşamına dair dokunulmazlık ve iletişim oyunu detayları
Dokunulmazlık oyunu ile kritik bir viraja girilen Survivor’da nefes kesen mücadeleler devam ediyor. İletişim oyunu ile moral depolayan yarışmacılar, bu kez dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Peki, 9 Haziran akşamı dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, o detaylar
İLETİŞİM OYUNU
Survivor’un son zamanlarında çoğu yarışmacının hayalini kurduğu iletişim oyunu için kıran kırana bir mücadele gerçekleşti. 2 kişinin kazandığı ödül oyununda kazanan yarışmacılar, yanlarında bir kişiyi aileleriyle görüntülü konuşmaya götürdü.
Bora erkeklerde, Seda ise kadınlarda kazanan isim oldu. Bora Okay’ı, Seda ise Sude’yi iletişim ödülüne götürdü.
DOKUNULMAZLIK OYUNU
Önceki dokunulmazlık oyununu beyaz takımın kazanması dolayısıyla siyah takım, içlerinden bir kişiye veda etmemek için daha hırslı bir başlangıç yaptı.
5’er bin liralık giyim çeki, özel bir akşam yemeği ve basketbol maçı seyri de dokunulmazlık mücadelesinin motivasyonu oldu.
Beyaz takım 10’a 8 üstünlük kurarak dokunulmazlığı kazanan takım oldu.
HAFTANIN EN İYİ PERFORMANSLARI
Türk takımında Haftanın en iyi performasını Okay ve Seda; Yunan takımında ise Spiros ve Dimitra elde etti.
ACUN ILICALI’DAN SÜRPRİZ AÇIKLAMASI
Acun Ilıcalı’nın açıkladığı sürprize göre iki oyun oynayıp kazanan takım, Dominiklerde ailelerinden bir kişi ile buluşma hakkına sahip olacak. Hangi takım kazanırsa oyun bittikten birkaç saat sonra o takımın yakınları hemen uçağa binecek ve ertesi gün adada olacak.
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