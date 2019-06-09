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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.06.2019 - 23:08, Son Güncelleme:

Acun'dan büyük sürpriz! Survivor’da 9 Haziran akşamı dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

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Acun'dan büyük sürpriz! Survivor’da 9 Haziran akşamı dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor’da dokunulmazlık oyunu 9 Haziran Pazar akşamına damga vurdu. Siyah takımın kazanmak zorunda olduğu dokunulmazlık oyununda her iki takım da tüm gücünü ortaya koydu ancak kazanan sadece bir taraf oldu. İşte, Survivor’da 9 Haziran akşamına dair dokunulmazlık ve iletişim oyunu detayları

Dokunulmazlık oyunu ile kritik bir viraja girilen Survivor’da nefes kesen mücadeleler devam ediyor. İletişim oyunu ile moral depolayan yarışmacılar, bu kez dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Peki, 9 Haziran akşamı dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, o detaylar

İLETİŞİM OYUNU

Survivor’un son zamanlarında çoğu yarışmacının hayalini kurduğu iletişim oyunu için kıran kırana bir mücadele gerçekleşti. 2 kişinin kazandığı ödül oyununda kazanan yarışmacılar, yanlarında bir kişiyi aileleriyle görüntülü konuşmaya götürdü.

Bora erkeklerde, Seda ise kadınlarda kazanan isim oldu. Bora Okay’ı, Seda ise Sude’yi iletişim ödülüne götürdü.

DOKUNULMAZLIK OYUNU

Önceki dokunulmazlık oyununu beyaz takımın kazanması dolayısıyla siyah takım, içlerinden bir kişiye veda etmemek için daha hırslı bir başlangıç yaptı.

5’er bin liralık giyim çeki, özel bir akşam yemeği ve basketbol maçı seyri de dokunulmazlık mücadelesinin motivasyonu oldu.

Beyaz takım 10’a 8 üstünlük kurarak dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

HAFTANIN EN İYİ PERFORMANSLARI

Türk takımında Haftanın en iyi performasını Okay ve Seda; Yunan takımında ise Spiros ve Dimitra elde etti.

ACUN ILICALI’DAN SÜRPRİZ AÇIKLAMASI

Acun Ilıcalı’nın açıkladığı sürprize göre iki oyun oynayıp kazanan takım, Dominiklerde ailelerinden bir kişi ile buluşma hakkına sahip olacak. Hangi takım kazanırsa oyun bittikten birkaç saat sonra o takımın yakınları hemen uçağa binecek ve ertesi gün adada olacak.

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